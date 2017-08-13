ثمنها لم ينزل عن 40 ألف دينار في آخر يوم موالو تيبازة يتهمون: السماسرة "اكتسحونا" وألهبوا الأسعار

اتهم العديد من الموالين الناشطين على مستوى ولاية تيبازة، السماسرة الذين اعتبروهم السبب في تدني نشاطهم من سنة لأخرى بعدما ولجوا عالم البيع والشراء في الأغنام، بعدما وجد هؤلاء عيد الأضحى الفرصة السانحة للتدخل في مهنة لا تعنيهم من بعيد ولا من قريب سوى جعلها للربح السريع بطرق اقل ما يقال عنها أنها بعيدة عن الأخلاق المهنية.

يعقوب ذو 30 سنة شاب موال من منطقة بولاية تيبازة، تلقى المهنة عن والدها وقبل ذلك جده، ليجد نفسه خلال السنوات الأخيرة هذه محاصرا من كل الجهات ولم يتمكن من إبراز نشاطه الذي بدأ يتدحرج من سنة لأخرى بفعل تدخل السماسرة في نشاطهم عندما قال إن هؤلاء يتجهون مع قدوم العيد إلى الولايات الداخلية كالبيض والنعامة وتيارت، ويقتنوها بأسعار معقولة ليقوموا بعرضها على قارعة الطرقات وبأسعار تنافسية حتى أن البعض منهم يؤكدون أنهم يقومون بشراء الكباش من الموالين النظاميين ليعيدوا بيعها من جديد، ما يجبر الموال الحقيقي الذي يجد نفسه طوال السنة مربوطا بدفع تكاليف أكل المواشي ومتابعة صحتهم ما يضطرهم إلى إيجاد طرق أخرى لبيع كباشه حتى لا تبور لديه وهو من كان ينتظر موعد حلول العيد لاغتنامه من اجل عرضها للبيع بغية كسب قوته الذي يعتبره جد محدود مقارنة بقلة البيع الذي لا يزدهر إلا مرة في السنة والموافق لعيد الأضحى أو خلال فترة المناسبات والأعراس. أما عن الأسعار خلال آخر يوم قبل حلول العيد، فتؤكد شهادة المواطنين أنها لم تنزل عن 40 ألف دينار للأضحية رغم حجمها المعقول الذي قد يعادل 25 ألف بالمدن الداخلية.