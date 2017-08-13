العملية أدت إلى مقتل شرطيين تفجير إرهابي يستهدف مديرية الأمن بتيارت

شهدت، صباح الخميس، ولاية تيارت تفجير ارهابي هزَ مديرية الأمن بالولاية، أسفر عن مقتل شرطيين.

وأكد مراسل الشروق النيوز بتيارت أن الارهابي حاول التسلل إلى مقر مديرية الأمن، قبل أن يتفطن له الشرطي الذي كان في مهمة تأمين مدخل المقر، والذي فتح النار عليه، ليفجر الإرهابي الذي كان يحمل حزاما نافسا نفسه، ما أسفر عن القضاء عليه ومقتل الشرطي وإصابة آخر توفي لاحقا متأثرا بجروحه بمستشفى يوسف دمرجي.

وأوضح المصدر ذاته أن الإرهابي حاول على الساعة 7:55 دقيقة استهداف مقر الأمن.

من جهتها شكلت مصالح الشرطة حزاما أمنيا حول موقع هذا الانفجار، كما تم إعلان حالة استنفار قصوى بكل الولاية وإغلاق كافة المنافذ.

هذا وكانت الجماعات الإرهابية، قد حاولت قبل 6 أشهر، استهداف مقر الأمن الولائي بقسنطينة، بنفس الطريقة، أين تمكن أحد أعوان الشرطة من تجنيب وقوع كارثة، بعد تفطنه لإرهابي أراد تفجير نفسه داخل مقر الأمن، حيث تم القضاء عليه.