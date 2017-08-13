قال مسؤول، إن خفر السواحل في بنغلاديش انتشل، الخميس، جثث 20 امرأة وطفلاً من الروهينغا انقلب زورقهم بينما كانوا يفرون من العنف في بورما (ميانمار) وسط تصاعد الضغوط على بنغلاديش لإيواء آلاف آخرين تقطعت بهم السبل على حدودها البرية.
وتمكن آلاف من الروهينغا المسلمين، كثير منهم مرضى وبعضهم يعاني من جروح نتجت عن طلقات نارية، من دخول بنغلاديش منذ يوم الجمعة، حينما دفعت هجمات منسقة شنها مسلحون روهينغا على قوات الأمن في ولاية راخين شمال ميانمار السلطات إلى إطلاق حملة عسكرية صارمة.
وقالت ثلاثة مصادر في الأمم المتحدة، الخميس، إن نحو 27400 من مسلمي الروهينغا فروا إلى بنغلاديش هرباً من العنف في ميانمار خلال الأسبوع المنقضي، فيما تقطعت السبل بنحو 20 ألفاً آخرين على الحدود بين البلدين.
وأجلت ميانمار آلافاً من البوذيين من المنطقة حيث أدت الاشتباكات الجارية إلى مقتل ما لا يقل عن 117 شخصاً إلى الآن معظمهم من المسلحين.
والخميس، قال عارف الإسلام القائد في خفر السواحل في بنغلاديش، إن المياه جرفت جثث 11 طفلاً وتسع نساء من الروهينغا إلى بنغلاديش عند ضفة نهر ناف الذي يفصل البلدين بعد انقلاب زورقهم.
وأضاف أنه تم انتشال جثث امرأتين وطفلين، الأربعاء، بعد أن أطلق خفر السواحل في ميانمار النار على زورقهم.
ولم تسمح بنغلاديش، الأربعاء، بدخول 366 من الروهينغا كانوا يحاولون دخول البلاد باستخدام زوارق خشبية صغيرة، بينما أقام آلاف آخرون مخيمات مؤقتة على الحدود بين الدولتين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1"على المجتمع الدولي إيجاد حل للقضية الصحراوية لتجنيب المنطقة وقوع حرب"
2مستقبل فرنسا في المغرب العربي لا في مشرقه
3تقديم ألف شكوى جنائية تتهم ميركل "بالخيانة"
4غوتيريش يغادر غزة متجاهلاً عائلات الأسرى الفلسطينيين
5مقتل سبعة في غارة جوية قرب صنعاء
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
مصطفى فرحات
الجزائريون.. ومعضلة "المربّع الصفر"
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
قادة بن عمار
"عرس" بن غبريط!
سليم قلالة
قدوة في قطاع التعليم
محمد حمادي
الشّعب ضدّ الشّعب؟!
الفيديو
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
أم غيورة تحاول شنق رضيعها لتلفت اهتمام زوجها!
أثناء فرارهم من ميانمار
بنغلاديش تنتشل جثث 20 لاجئاً من الروهينغا بعد انقلاب زورقهم
رويترز - الشروق أونلاين
قال مسؤول، إن خفر السواحل في بنغلاديش انتشل، الخميس، جثث 20 امرأة وطفلاً من الروهينغا انقلب زورقهم بينما كانوا يفرون من العنف في بورما (ميانمار) وسط تصاعد الضغوط على بنغلاديش لإيواء آلاف آخرين تقطعت بهم السبل على حدودها البرية.
تغطيات ذات صلة
الحجاج يقفون على صعيد عرفات
مستقبل فرنسا في المغرب العربي لا في مشرقه
"على المجتمع الدولي إيجاد حل للقضية الصحراوية لتجنيب المنطقة وقوع حرب"
مقتل سبعة في غارة جوية قرب صنعاء
تقديم ألف شكوى جنائية تتهم ميركل "بالخيانة"
وتمكن آلاف من الروهينغا المسلمين، كثير منهم مرضى وبعضهم يعاني من جروح نتجت عن طلقات نارية، من دخول بنغلاديش منذ يوم الجمعة، حينما دفعت هجمات منسقة شنها مسلحون روهينغا على قوات الأمن في ولاية راخين شمال ميانمار السلطات إلى إطلاق حملة عسكرية صارمة.
وقالت ثلاثة مصادر في الأمم المتحدة، الخميس، إن نحو 27400 من مسلمي الروهينغا فروا إلى بنغلاديش هرباً من العنف في ميانمار خلال الأسبوع المنقضي، فيما تقطعت السبل بنحو 20 ألفاً آخرين على الحدود بين البلدين.
وأجلت ميانمار آلافاً من البوذيين من المنطقة حيث أدت الاشتباكات الجارية إلى مقتل ما لا يقل عن 117 شخصاً إلى الآن معظمهم من المسلحين.
والخميس، قال عارف الإسلام القائد في خفر السواحل في بنغلاديش، إن المياه جرفت جثث 11 طفلاً وتسع نساء من الروهينغا إلى بنغلاديش عند ضفة نهر ناف الذي يفصل البلدين بعد انقلاب زورقهم.
وأضاف أنه تم انتشال جثث امرأتين وطفلين، الأربعاء، بعد أن أطلق خفر السواحل في ميانمار النار على زورقهم.
ولم تسمح بنغلاديش، الأربعاء، بدخول 366 من الروهينغا كانوا يحاولون دخول البلاد باستخدام زوارق خشبية صغيرة، بينما أقام آلاف آخرون مخيمات مؤقتة على الحدود بين الدولتين.