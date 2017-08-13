صرح محمد حطاب والي بجاية خلال الزيارة التي قادته مساء أمس الأول إلى البلديات الأربع التابعة لدائرة أميزور، أين تفقد العديد من المشاريع التنموية، أن الماء موجود ببجاية وأزمة المياه الصالحة للشرب التي يعاني منها المواطن بهذه الولاية سببها سوء التسيير.
موضحا أن الدولة ضخت مبلغ 1500 مليار من أجل إيصال المياه الصالحة للشرب إلى منازل المواطنين، كما ضخت أيضا مبلغ 2000 مليار سنتيم كبرنامج استعجالي للقضاء على هذه الأزمة، في حين لا يزال المواطن يشتكي من ندرة هذا العنصر الحيوي، وقد أبدى الوالي استغرابه أمام السكان الذين رفعوا بجل القرى التي زارها مشكل غياب المياه الصالحة للشرب، أنه لن يرضى بهذا الواقع، كون الولاية تحوز على سدين والعديد من الينابيع الطبيعية، حيث تساءل الوالي، كيف للمواطن الذي يقطن بعاصمة الماء أن يعاني من العطش، معطيا بذلك أمثلة عن منطقتي توجة وإفري وغيرهما، وقد وعد الوالي المواطنين بحل المشكل المطروح في القريب العاجل، خاصة أن الهدف الذي يهدف اليه الوالي هو توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين على مدار 24 ساعة من كل يوم.
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والي بجاية: الولاية تعاني أزمة في التسيير والماء موجود
ع. تڤمونت
صرح محمد حطاب والي بجاية خلال الزيارة التي قادته مساء أمس الأول إلى البلديات الأربع التابعة لدائرة أميزور، أين تفقد العديد من المشاريع التنموية، أن الماء موجود ببجاية وأزمة المياه الصالحة للشرب التي يعاني منها المواطن بهذه الولاية سببها سوء التسيير.
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موضحا أن الدولة ضخت مبلغ 1500 مليار من أجل إيصال المياه الصالحة للشرب إلى منازل المواطنين، كما ضخت أيضا مبلغ 2000 مليار سنتيم كبرنامج استعجالي للقضاء على هذه الأزمة، في حين لا يزال المواطن يشتكي من ندرة هذا العنصر الحيوي، وقد أبدى الوالي استغرابه أمام السكان الذين رفعوا بجل القرى التي زارها مشكل غياب المياه الصالحة للشرب، أنه لن يرضى بهذا الواقع، كون الولاية تحوز على سدين والعديد من الينابيع الطبيعية، حيث تساءل الوالي، كيف للمواطن الذي يقطن بعاصمة الماء أن يعاني من العطش، معطيا بذلك أمثلة عن منطقتي توجة وإفري وغيرهما، وقد وعد الوالي المواطنين بحل المشكل المطروح في القريب العاجل، خاصة أن الهدف الذي يهدف اليه الوالي هو توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين على مدار 24 ساعة من كل يوم.