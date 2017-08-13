لاقتناء مستلزمات النحر والاستفادة من العروض المغرية فقراء يزاحمون الأثرياء في المراكز التجارية قبيل العيد

شدّت العروض والتخفيضات المغرية التي أعلنت عنها مختلف المراكز التجارية عشية عيد الأضحى، المواطنين البسطاء وأصحاب الدخل المحدود الباحثين عن الجودة لاقتناء جميع مستلزمات يوم النحر، بأسعار لا تختلف كثيرا عما هي عليه في المحلات العادية والأسواق الفوضوية وهو ما ضاعف الإقبال عليها.

استغل المواطنون البسطاء فرصة التسوق بالمراكز التجارية لمزاحمة الأثرياء في أماكن ظلت حكرا عليهم لسنوات، وهذا ما وقفنا عليه أثناء تواجدنا في المركز التجاري "إينو"، فالبضاعة كانت مختلفة والأسعار تتوافق مع جميع الميزانيات. فمثلا: ثمن شواية "بارباكيو" بالفحم من الحجم الكبير 500 دج والحجم الصغير 280 دج، أما الشواية الكهربائية وفيها مكانين للطبخ ومكان لوضع الصحن 3500 دج والمروحة 90 دج.

أما الفحم وهو من النوعية الرفيعة فحجم 1 كلغ بلغ سعره 225 و3 كلغ 490 دج، فيما بلغ ثمن أعواد الشواء الخشبية 70 دج، وتتنوع المعدات، فالأداة المستعملة لنفخ الأضحية باليد سعرها 370 دج، والمستعملة بالقدم 680 دج، جذع الشجرة الطبيعي لتقطيع اللحم 255 دج، أما الحبل 110 دج، المعلاق 160 دج، ولأن كل الأدوات متوفرة يستحيل نسيان أي غرض، فعلبة كبيرة من السكاكين والشوكات بـ2390 دج، وسكينين للذبح بالإضافة لساطور بـ1500 دج، والساطور بمفرده 2650 دج، وأداة شحذ السكاكين بـ120دج.

ولا تستغني ربات البيوت عن "الشاليمو" لاستعماله في "تشويط البوزلوف" فهناك بسعر 520 دج، في حين المرفق بقارورة غاز فسعره 3250 دج، وحتى الأدوات البلاستيكية لها نصيبها، فدلو التنظيف بـ229 دج، ووعاء "باسينة" 395 دج.

ولم يفوت زبائن المركز التجاري الفرصة للاستفادة من العروض المميزة، فمثلا: ثلاث علب أكياس بلاستيكية سوداء كبيرة الحجم وواحدة هدية بسعر 360 دج، وعرض على ممسحة مطاطية "فروتوار" ويده وممسحتين "نشاف" بـ189 دج، وعرض لمكنسة مع تجهيزاتها وثلاث قطع من "فراكة" الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بـ200 دج.

واستحسن جل الزبائن هذه المعروضات والأسعار فبوسعهم حسب ما ردده كثيرون شراء كل احتياجات المنزل ومستلزمات العيد دفعة واحدة، بدلا من التنقل في كل مرة بين الطاولات والمحلات.