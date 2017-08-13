بيوت الله تتزين في برج منايل ببومرداس لإستقبال المصلين

تشهد معظم مساجد بلدية برج منايل شرق ولاية بومرداس، حملة تنظيف واسعة شنها شباب متطوعون إلى جانب بعض اللجان، وذلك استقبالا لعيد الأضحى المبارك.

حيث تزينت بيوت الله لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد، صبيحة الجمعة وذلك بسعي من متطوعين أبوا إلا أن يسهموا في عمليات تنظيف لسَجّاد بيوت الوضوء وغيرها بمساجد برج منايل على غرار مسجد الشيخ محمد منصوري والمسجد الجديد بمنطقة لاكابير.. وهي المبادرة التي لاقت استحسان رواد المساجد وسكان المنطقة الذين دعوا إلى ضرورة المحافظة على هذه العادة الحسنة التي تزيد من تعظيم شعائر هذه الأيام المباركة.

وبالمقابل، فقد استهجن سكان بلدية يسر غير البعيدة عن برج منايل، الحالة التي يوجد عليها مسجد زاوية عبد الرحمان الثعالبي الذي هو في حالة كارثية نتيجة انتشار الروائح الكريهة به نتيجة انعدام النظافة، ما يشوش على تركيز وخشوع المصلين على حد حديثهم، حيث تنبعث روائح نتنة من سجاد هذا المسجد الذي يعد مسجد الزاوية الوحيدة على مستوى ولاية بومرداس، الذي تتواصل الأشغال به منذ تسعينيات القرن الماضي، التي حولته إلى ورشة، تنتشر به الألواح والمسامير ومواد البناء، فيما يتفادى أغلب المصلين دخول مائضة المسجد التي تنعدم لأدنى شروط النظافة.

وهو الأمر الأساسي الذي يفتقده هذا المسجد الذي يعد قبلة لطلبة القرآن الذين يقصدونه لتلقي علوم الدين، وهو ما يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في شؤون هذا المسجد الذي يحتاج إلى حملة تنظيف واسعة خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية التي يتضاعف خلالها الإقبال على المساجد.