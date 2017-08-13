هدد وزير السكن عبد الوحيد تمار، المقاولين بإخضاع ورشاتهم للرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين لمقاييس السلامة والأمن المتعلقة بمشاريع السكن والبناء من خلال فرض غرامات مالية، وتأتي تصريحات الوزير بعد الحوادث الأليمة المتكررة التي راح ضحيتها أبرياء بسبب مقاولين لم يلتزموا برخص البناء وغشوا في إنجاز سكناتهم.
وقال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، الأربعاء، خلال زيارته التفقدية لموقع ورشة البناء التي شهدت حادث انهيار صخري منتصف شهر أوت الجاري بحي "لا كونكورد" ببلدية بئر مراد رايس إن دائرته الوزارية تعكف حاليا على ضبط تعليمة جديدة يرتقب الإعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل تحدد وبدقة كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء فضلا عن مراجعة آليات المراقبة والردع وسلم العقوبات المطبقة على المخالفين.
وحسب الوزير يجري التفكير في مراجعة آلية الردع وسلم العقوبات، مؤكدا أن مبلغ الغرامات التي تفرض على المخالفين حاليا والتي تقدر في بعض الأحيان بـ 1.000 دج فقط لا يمكن أن يكون لها أي أثر ردعي.
وأوضح الوزير أن الغرامة المالية يجب أن تأخذ في الحسبان معطيات عديدة أهمها حجم الضرر "الخسائر التي يتسبب فيها المقاولون سواء في الأرواح أو الإضرار بالمحيط العمراني العام" وهدد الوزير بأن مصالحه ستكون من الآن فصاعدا حريصة على عدم تكرار مثل هذه الحوادث من خلال إلزام شركات البناء والمقاولة باحترام الاجراءات الجديدة التي ستتضمنها التعليمة الوزارية الجديدة ومتابعة تنفيذها في الميدان من طرف الجهات المختصة. مضيفا أن الحفاظ على سلامة المواطن والمحيط في مجال البناء أدرجت ضمن أولويات عمل القطاع.
وأعلن تمار عن شروع مصالحه في إحصاء كل الأوعية العقارية المخصصة للبناء والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد لمراقبتها قبليا من طرف التقنيين خصوصا الدراسات المتعلقة بالتربة "مشيرا إلى أن كل مشاريع البناء وورشات المقاولين الجارية ستكون محل متابعة ومراقبة. في حين سيتم تشديد إجراءات استصدار رخص البناء ستكون صارمة والمصالح التقنية لن تصدر موافقتها على ملفات المقاولين وشركات الانجاز حتى تتأكد من احترام هؤلاء لكل الشروط العمرانية والتقنية وخصوصا مخططات المطابقة وتقنيات التصفيح". ولفت إلى أن "هناك عمل مشترك جار بين مديريات التعمير خصوصا في المدن الكبرى ، ومصالح مؤسسة المراقبة التقنية للبناء وكذا مصالح الجماعات المحلية وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة بالجوانب التقنية في البناء والانجازات لتفعيل تنظيم جديد يراعي كل الشروط التقنية والقانونية في مجال البناء".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1تفجير إرهابي يستهدف مديرية الأمن بتيارت
2سونلغاز برئيس جديد والنقابة "تصدمه" بتقرير أسود!
3انطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية
4مباحثات مع السفراء الأجانب لتطوير الشراكة في النقل الجوي والبحري
5تشكيلات أمنية بالزي المدني والرسمي لتأمين العيد بالعاصمة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
مصطفى فرحات
الجزائريون.. ومعضلة "المربّع الصفر"
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
قادة بن عمار
"عرس" بن غبريط!
سليم قلالة
قدوة في قطاع التعليم
محمد حمادي
الشّعب ضدّ الشّعب؟!
الفيديو
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
وزير السكن يتعهد بمراجعة سلم الغرامات والعقوبات بعد وقوع الضحايا ويصرح:
لا شيء يمنعنا من بناء ناطحات سحاب وبنايات شاهقة
إيمان. ع
هدد وزير السكن عبد الوحيد تمار، المقاولين بإخضاع ورشاتهم للرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين لمقاييس السلامة والأمن المتعلقة بمشاريع السكن والبناء من خلال فرض غرامات مالية، وتأتي تصريحات الوزير بعد الحوادث الأليمة المتكررة التي راح ضحيتها أبرياء بسبب مقاولين لم يلتزموا برخص البناء وغشوا في إنجاز سكناتهم.
تغطيات ذات صلة
المدارس تعاني الندرة في 9 كتب
"دورة ثانية" لترقية أساتذة الأطوار الثلاثة في رتبة مفتش تربية
لا شيء يمنعنا من بناء ناطحات سحاب وبنايات شاهقة
البياطرة "يتبرؤون" سلفا من أي أمراض محتملة للأضاحي
تفجير إرهابي يستهدف مديرية الأمن بتيارت
وقال وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار، الأربعاء، خلال زيارته التفقدية لموقع ورشة البناء التي شهدت حادث انهيار صخري منتصف شهر أوت الجاري بحي "لا كونكورد" ببلدية بئر مراد رايس إن دائرته الوزارية تعكف حاليا على ضبط تعليمة جديدة يرتقب الإعلان عنها بداية من الأسبوع المقبل تحدد وبدقة كل الإجراءات التنظيمية والتقنية الواجب التقيد بها في مجال البناء فضلا عن مراجعة آليات المراقبة والردع وسلم العقوبات المطبقة على المخالفين.
وحسب الوزير يجري التفكير في مراجعة آلية الردع وسلم العقوبات، مؤكدا أن مبلغ الغرامات التي تفرض على المخالفين حاليا والتي تقدر في بعض الأحيان بـ 1.000 دج فقط لا يمكن أن يكون لها أي أثر ردعي.
وأوضح الوزير أن الغرامة المالية يجب أن تأخذ في الحسبان معطيات عديدة أهمها حجم الضرر "الخسائر التي يتسبب فيها المقاولون سواء في الأرواح أو الإضرار بالمحيط العمراني العام" وهدد الوزير بأن مصالحه ستكون من الآن فصاعدا حريصة على عدم تكرار مثل هذه الحوادث من خلال إلزام شركات البناء والمقاولة باحترام الاجراءات الجديدة التي ستتضمنها التعليمة الوزارية الجديدة ومتابعة تنفيذها في الميدان من طرف الجهات المختصة. مضيفا أن الحفاظ على سلامة المواطن والمحيط في مجال البناء أدرجت ضمن أولويات عمل القطاع.
وأعلن تمار عن شروع مصالحه في إحصاء كل الأوعية العقارية المخصصة للبناء والتي لم تنطلق الأشغال بها بعد لمراقبتها قبليا من طرف التقنيين خصوصا الدراسات المتعلقة بالتربة "مشيرا إلى أن كل مشاريع البناء وورشات المقاولين الجارية ستكون محل متابعة ومراقبة. في حين سيتم تشديد إجراءات استصدار رخص البناء ستكون صارمة والمصالح التقنية لن تصدر موافقتها على ملفات المقاولين وشركات الانجاز حتى تتأكد من احترام هؤلاء لكل الشروط العمرانية والتقنية وخصوصا مخططات المطابقة وتقنيات التصفيح". ولفت إلى أن "هناك عمل مشترك جار بين مديريات التعمير خصوصا في المدن الكبرى ، ومصالح مؤسسة المراقبة التقنية للبناء وكذا مصالح الجماعات المحلية وكل الهيئات الأخرى ذات الصلة بالجوانب التقنية في البناء والانجازات لتفعيل تنظيم جديد يراعي كل الشروط التقنية والقانونية في مجال البناء".