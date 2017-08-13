13 مديرية تربية ملزمة بتسوية وضعية الأساتذة "الآيلين إلى الزوال" "دورة ثانية" لترقية أساتذة الأطوار الثلاثة في رتبة مفتش تربية

ستنظم وزارة التربية الوطنية دورة ثانية للامتحانات المهنية لترقية الأساتذة في رتبة أعلى "التفتيش"، في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، وهي تسعى حاليا لافتكاك "رخصة استثنائية" من الوظيفة العمومية لتمكين فئة الأساتذة "المكونين" من المشاركة في المسابقة ذاتها. غير أن المشكل الذي سيطرح هو وجود أكثر من 13 مديرية تربية لم تسو الوضعية المالية والمهنية للأساتذة "الآيلين إلى الزوال" الذين سيحرمون من الترقية.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، تحضر حاليا لتنظيم دورة ثانية للامتحان المهني "الداخلي" لترقية الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة "ابتدائي، متوسط، ثانوي"، في "رتبة أعلى" وهي مفتش تربية وطنية للمواد، في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل. مضيفة في السياق ذاته أن المسابقة ستفتح لفائدة أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية، الأساتذة المكونين في الابتدائي الذين يثبتون 7 سنوات خدمة فعلية، أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية، الأساتذة المكونين في المتوسط الذين يثبتون 7 سنوات خبرة، إلى جانب فئة أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية وأساتذة مكونين في الثانوي ممن يثبتون 7 سنوات خدمة فعلية والنظار الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية.

وأضافت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن الواقع الميداني يفيد بوجود أكثر من 13 مديرية تربية من أصل 50 مديرية تربية، لم تسو مصالحها المختصة وضعية الأساتذة "الآيلين إلى الزوال"، إلى حد كتابة هذه الأسطر، على رأسها الجزائر العاصمة التي توجد الوضعية المالية والمهنية لأزيد من 800 معلم مدرسة ابتدائية "عالقة" دون ترقيتهم في المناصب القاعدية وكذا المستحدثة، بسبب التأخر في إيداع ملفاتهم على مستوى مصالح الرقابة المالية، وبالتالي فالوزارة ستفرض على مديريتها الولائية المعنية الاستعجال في تسوية هذه الوضعيات في أقرب الآجال وكحد أقصى خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر القادم، حتى يتسنى لهم المشاركة في المسابقة، التي ظلت طيلة سنوات عديدة مجمدة، جراء انعدام المناصب المالية وكذا عدم وجود مترشحين آنذاك يستوفون الشروط القانونية المحددة.