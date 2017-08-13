بعد انفرادنا بتاريخ كاستينغ برنامج "منشد الشارقة" في الجزائر، الذي وافق 19 أوت الماضي بفندق "سوفيتال"، علمت "الشروق اليومي" أن تصفيات الجزائر انتهت بتأهل 13 منشدا للمرحلة ما قبل الأخيرة، على أن يتم اختيار مشترك واحد، سيمثل الجزائر في العروض المباشرة التي ستبث على فضائية الشارقة ديسمبر القادم.
يذكر أن آخر لقب حصدته الجزائر في "منشد الشارقة"، كان في موسمه السابع، بفضل تتويج المُنشد كمال رزوق من ولاية وادي سوف بلقب البرنامج، علما أن الجزائر تحصلت على أكثر من لقب في البرنامج.
بالنسبة إلى من فاتهم التقديم في البرنامج، نذكر بأن الفرصة ما زالت سانحة أمامهم، حيث إن موعد المشاركة عبر الإنترنيت بدأ في جميع الدول العربية يوم 10 أوت وسيستمر إلى غاية 10 سبتمبر الداخل، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وهو:
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منشد واحد سيمثل الجزائر في الطبعة العاشرة
13 متسابقا جزائريا يبلغون مرحلة ما قبل البث المباشر لبرنامج "مُنشد الشارقة"
رابح. ع
بعد انفرادنا بتاريخ كاستينغ برنامج "منشد الشارقة" في الجزائر، الذي وافق 19 أوت الماضي بفندق "سوفيتال"، علمت "الشروق اليومي" أن تصفيات الجزائر انتهت بتأهل 13 منشدا للمرحلة ما قبل الأخيرة، على أن يتم اختيار مشترك واحد، سيمثل الجزائر في العروض المباشرة التي ستبث على فضائية الشارقة ديسمبر القادم.
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يذكر أن آخر لقب حصدته الجزائر في "منشد الشارقة"، كان في موسمه السابع، بفضل تتويج المُنشد كمال رزوق من ولاية وادي سوف بلقب البرنامج، علما أن الجزائر تحصلت على أكثر من لقب في البرنامج.
بالنسبة إلى من فاتهم التقديم في البرنامج، نذكر بأن الفرصة ما زالت سانحة أمامهم، حيث إن موعد المشاركة عبر الإنترنيت بدأ في جميع الدول العربية يوم 10 أوت وسيستمر إلى غاية 10 سبتمبر الداخل، وذلك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وهو:
www.smc.ae/munshid