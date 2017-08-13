أنهت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة، الخميس، وسط أجواء من التوتر الشديد بعد آخر عملية إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية حلق فوق اليابان، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس.
وشارك عشرات آلاف الجنود الكوريين الجنوبيين والأمريكيين في هذه المناورات السنوية المعروفة باسم "يولشي فريدوم غاردين"، والتي جرت في كوريا الجنوبية واستمرت نحو أسبوعين.
وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بمثابة تدريباً على غزو أراضيها وتصفها بأنها استفزازية. وفي كل عام تهدد بالرد العسكري عليها.
وجرت المناورات هذه السنة وسط أجواء حرب كلامية بين واشنطن وبيونغ يانغ وفي ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق "النار والغضب" على كوريا الشمالية.
وردت هذه الأخيرة بالتهديد بإطلاق دفعة صواريخ قرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ قبل أن تتراجع عن تهديدها على ما يبدو.
غير أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً حلق فوق شمال اليابان وحذر زعيمها كيم جونغ أأون بأن الأمر ليس سوى "مقدمة" قبل "إجراءات مضادة حاسمة" رداً على المناورات.
وتبرر كوريا الشمالية طموحاتها العسكرية بضرورة حماية نفسها من واشنطن. وتشير التحاليل إلى أن برنامجها الصاروخي أحرز تقدماً كبيراً رغم سبع مجموعات من العقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة.
ونجحت في الشهر الماضي في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، ما وضع قسماً هاماً من الأراضي الأمريكية على ما يبدو في مرمى نيرانها.
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مناورات مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية
أ ف ب - الشروق أونلاين
أنهت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناوراتهما العسكرية المشتركة، الخميس، وسط أجواء من التوتر الشديد بعد آخر عملية إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية حلق فوق اليابان، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، الخميس.
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وشارك عشرات آلاف الجنود الكوريين الجنوبيين والأمريكيين في هذه المناورات السنوية المعروفة باسم "يولشي فريدوم غاردين"، والتي جرت في كوريا الجنوبية واستمرت نحو أسبوعين.
وتعتبر كوريا الشمالية هذه المناورات بمثابة تدريباً على غزو أراضيها وتصفها بأنها استفزازية. وفي كل عام تهدد بالرد العسكري عليها.
وجرت المناورات هذه السنة وسط أجواء حرب كلامية بين واشنطن وبيونغ يانغ وفي ظل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاق "النار والغضب" على كوريا الشمالية.
وردت هذه الأخيرة بالتهديد بإطلاق دفعة صواريخ قرب جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ قبل أن تتراجع عن تهديدها على ما يبدو.
غير أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخاً حلق فوق شمال اليابان وحذر زعيمها كيم جونغ أأون بأن الأمر ليس سوى "مقدمة" قبل "إجراءات مضادة حاسمة" رداً على المناورات.
وتبرر كوريا الشمالية طموحاتها العسكرية بضرورة حماية نفسها من واشنطن. وتشير التحاليل إلى أن برنامجها الصاروخي أحرز تقدماً كبيراً رغم سبع مجموعات من العقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة.
ونجحت في الشهر الماضي في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، ما وضع قسماً هاماً من الأراضي الأمريكية على ما يبدو في مرمى نيرانها.