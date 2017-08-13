تشهد، عملية وصول الكتب الجديدة المعروفة "بالجيل الثاني"، إلى الدواوين الفرعية للمطبوعات المدرسية، تأخرا كبيرا رغم اقتراب موعد الدخول المدرسي المقبل المقرر في 6 سبتمبر المقبل، بحيث كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن 9 عناوين جديدة في الطور الابتدائي لم تجهز لحد الساعة.
وقالت مصادر "الشروق" أن الحصة التي منحت للمؤسسات التربوية من الكتب المدرسية أقل بكثير من الحصة التي منحت للمكتبات الخاصة بهامش ربح قدر بـ15 بالمائة، الأمر الذي فرض على الأولياء اقتناء الكتب لأبنائهم من خارج المدارس وبأثمان باهظة.
وأكدت مصادرنا أن عملية وصول الكتب المدرسية إلى الفروع الجهوية للمطبوعات المدرسية، تشهد تأخرا كبيرا، خاصة وأن الدخول المدرسي لم يعد يفصلنا عنه أقل من أسبوع، ويتعلق الأمر بـ9 عناوين في الطور الابتدائي من بينها 4 عناوين موجهة لتلاميذ السنة رابعة ابتدائي و5 عناوين موجهة لتلاميذ السنة ثالثة ابتدائي، مقابل توزيع 12 عنوانا، في حين تم تسجيل "جاهزية" 9 عناوين التي وصلت أول أمس إلى الفروع موجهة لتلاميذ الطور المتوسط، ويتعلق الأمر بـ4 كتب تخص السنة ثالثة متوسط وعنوانين للسنة ثانية متوسط.
وأكدت، ذات المصادر أن الكتب الجديدة السبعة، التي رفضت لجنة "المطابقة" المصادقة عليها، قد احتوت أخطاء وصفت "بالفادحة"، وقد سجلت في مختلف المواد، على غرار كتاب التربية الإسلامية الموجه لتلاميذ السنة ثالثة ابتدائي، أين ارتكب معدوه خطأ في ترتيب أركان الإسلام بتقديم ركن الصيام وتأخير ركن الزكاة، رغم أن ركني الصلاة والزكاة متلازمين ومترابطين، مؤكدة بأن عامل ضيق الوقت واقتراب موعد الدخول المدرسي، قد أوقع الوزارة في ورطة، على اعتبار أن إعادة مراجعة العناوين، والتدقيق فيها، ثم تصحيحها وإعادة طبعها تتطلب وقتا طويلا وبذل مجهودات أكبر، وعليه فقد تقرر في الوقت بدل الضائع تأجيل إصدارها إلى السنة المقبلة، أين سيتم تعويض تلك العناوين بالقديمة.
ومعلوم، أن الأساتذة بما فيهم الجدد الناجحون في مسابقة التوظيف الأخيرة، سيلتحقون بمؤسساتهم التربوية في 4 سبتمبر المقبل، على أن يلتحق 9 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة في الـ6 من نفس الشهر، فيما تم تسجيل التحاق الإدارة المحلية من مديري المؤسسات التربوية لجميع الأطوار التعليمية.
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الدواوين الفرعية للمطبوعات المدرسية لم تستلمها
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نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
تشهد، عملية وصول الكتب الجديدة المعروفة "بالجيل الثاني"، إلى الدواوين الفرعية للمطبوعات المدرسية، تأخرا كبيرا رغم اقتراب موعد الدخول المدرسي المقبل المقرر في 6 سبتمبر المقبل، بحيث كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن 9 عناوين جديدة في الطور الابتدائي لم تجهز لحد الساعة.
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وقالت مصادر "الشروق" أن الحصة التي منحت للمؤسسات التربوية من الكتب المدرسية أقل بكثير من الحصة التي منحت للمكتبات الخاصة بهامش ربح قدر بـ15 بالمائة، الأمر الذي فرض على الأولياء اقتناء الكتب لأبنائهم من خارج المدارس وبأثمان باهظة.
وأكدت مصادرنا أن عملية وصول الكتب المدرسية إلى الفروع الجهوية للمطبوعات المدرسية، تشهد تأخرا كبيرا، خاصة وأن الدخول المدرسي لم يعد يفصلنا عنه أقل من أسبوع، ويتعلق الأمر بـ9 عناوين في الطور الابتدائي من بينها 4 عناوين موجهة لتلاميذ السنة رابعة ابتدائي و5 عناوين موجهة لتلاميذ السنة ثالثة ابتدائي، مقابل توزيع 12 عنوانا، في حين تم تسجيل "جاهزية" 9 عناوين التي وصلت أول أمس إلى الفروع موجهة لتلاميذ الطور المتوسط، ويتعلق الأمر بـ4 كتب تخص السنة ثالثة متوسط وعنوانين للسنة ثانية متوسط.
وأكدت، ذات المصادر أن الكتب الجديدة السبعة، التي رفضت لجنة "المطابقة" المصادقة عليها، قد احتوت أخطاء وصفت "بالفادحة"، وقد سجلت في مختلف المواد، على غرار كتاب التربية الإسلامية الموجه لتلاميذ السنة ثالثة ابتدائي، أين ارتكب معدوه خطأ في ترتيب أركان الإسلام بتقديم ركن الصيام وتأخير ركن الزكاة، رغم أن ركني الصلاة والزكاة متلازمين ومترابطين، مؤكدة بأن عامل ضيق الوقت واقتراب موعد الدخول المدرسي، قد أوقع الوزارة في ورطة، على اعتبار أن إعادة مراجعة العناوين، والتدقيق فيها، ثم تصحيحها وإعادة طبعها تتطلب وقتا طويلا وبذل مجهودات أكبر، وعليه فقد تقرر في الوقت بدل الضائع تأجيل إصدارها إلى السنة المقبلة، أين سيتم تعويض تلك العناوين بالقديمة.
ومعلوم، أن الأساتذة بما فيهم الجدد الناجحون في مسابقة التوظيف الأخيرة، سيلتحقون بمؤسساتهم التربوية في 4 سبتمبر المقبل، على أن يلتحق 9 ملايين تلميذ بمقاعد الدراسة في الـ6 من نفس الشهر، فيما تم تسجيل التحاق الإدارة المحلية من مديري المؤسسات التربوية لجميع الأطوار التعليمية.