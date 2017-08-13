تنعقد في حضن محمية طونقة العالمية انطلاق فعاليات ليالي الخيمة الأدبية بالقالة

تحت شعار "الطبيعة والإبداع"، انطلقت سهرة أمس ببيت الشباب طونقة بمدينة القالة فعاليات الخيمة الأدبية التي تنظمها محافظة المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبية لولاية الطارف، بالتنسيق مع دار ومديرية الثقافة واتحاد الكتاب الجزائريين، التي يشارك فيها كوكبة من الشعراء والأدباء والمثقفين من داخل الولاية وخارجها سيقيمون بالمكان طيلة ثلاثة أيام.

وسيقدمون قراءات شعرية ونصوصا أدبية اختاروها من نظمهم ونسج أعمالهم، تتخللها ندوة حول أدب المكان من تقديم الدكتور مولدي بشاينية، عميد كلية الآداب بجامعة الشاذلي بن جديد، بالإضافة إلى ورشة للرسم في الهواء الطلق تحت إشراف الفنان التشكيلي فوزي بلطيف ووصلات غنائية طربية مع فرقة العود لمدينة تماسين للفنون الشعبية التي قدمت من مدينة تقرت ولاية ورقلة.

كما سيحظى الوفد المشارك بجولة سياحية إلى المحمية الطبيعية العالمية "طونقة"، للاكتشاف والترويح عن النفس وسط أحضانها والتمتع بكنوزها والتعرف على خصائصها ومميزاتها الطبيعية الخلابة والساحرة علّها تكون مصدرا للإلهام الشعري والإبداع الأدبي الذي يعتبر جوهر شعار الخيمة الأدبية التي عرفت خلال الليلة الأولى التي نشطها الشاعر الروائي رضا ديداني قراءات قدمها الشعراء أرزقي ديداني وتوفيق بوقرة ومحمد الصالح زوزو وسامية بن عسو وبن زرارة مهرية وضيوف الشرف الذين جاؤوا من ولاية تيزي وزو، مثل كمال لعرابي، علي حداد، على أن تختتم بحفل فني ثقافي تقدم خلاله توصيات وتوزيع شهادات تكريمية وهدايا على بعض الوجوه الأدبية العريقة والصاعدة على غرار الروائية الشابة هديل بوعلاق، صاحبة رواية الكتاب الأزرق التي اختار منظمو الخيمة تكريمها كأصغر أديبة تشارك في التظاهرة.