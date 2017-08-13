نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد عيان قوله، إن اثنين على الأقل من قوات القائد الليبي خليفة حفتر قتلا، الخميس، إثر انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش في منطقة النوفلية.
والجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر أحد أقوى الأطراف المسلحة في ليبيا حيث تتصارع أطراف متنافسة مدعومة بقوات مسلحة للسيطرة على السلطة منذ سقوط معمر القذافي في 2011.
ولم يرد متحدث باسم الجيش الوطني الليبي على طلب لتأكيد وقوع الحادث.
وتقاتل قوات حفتر مسلحين إسلاميين وخصوم آخرين في بنغازي وتحاصر مدينة درنة لطرد الجماعات المسلحة منها.
وتقع النوفيلة على بعد 80 كيلومتراً من راس لانوف الواقعة ضمن "الهلال النفطي" وإحدى المحطات الرئيسية لتصدير النفط بالدولة العضو في منظمة أوبك.
ويخشى مسؤولون ليبيون من أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد هزيمته في مدينة سرت القريبة العام الماضي.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1"على المجتمع الدولي إيجاد حل للقضية الصحراوية لتجنيب المنطقة وقوع حرب"
2مستقبل فرنسا في المغرب العربي لا في مشرقه
3تقديم ألف شكوى جنائية تتهم ميركل "بالخيانة"
4مقتل سبعة في غارة جوية قرب صنعاء
5الحجاج يقفون على صعيد عرفات
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
مصطفى فرحات
الجزائريون.. ومعضلة "المربّع الصفر"
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
قادة بن عمار
"عرس" بن غبريط!
سليم قلالة
قدوة في قطاع التعليم
محمد حمادي
الشّعب ضدّ الشّعب؟!
الفيديو
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
المنتخب الوطني المحلي.. مسؤولية مشتركة في إخفاق "شان 2018"!
سيارة ملغومة تقتل اثنين من قوات حفتر في ليبيا
وكالات - الشروق أونلاين
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد عيان قوله، إن اثنين على الأقل من قوات القائد الليبي خليفة حفتر قتلا، الخميس، إثر انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش في منطقة النوفلية.
تغطيات ذات صلة
ترامب يحث الملك سلمان على إيجاد حل للأزمة مع قطر
سيارة ملغومة تقتل اثنين من قوات حفتر في ليبيا
مناورات مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية
مساجد هيوستن تستقبل متضرري إعصار هارفي
التحالف يقصف طريق قافلة "داعش" المتجهة إلى شرق سوريا
والجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر أحد أقوى الأطراف المسلحة في ليبيا حيث تتصارع أطراف متنافسة مدعومة بقوات مسلحة للسيطرة على السلطة منذ سقوط معمر القذافي في 2011.
ولم يرد متحدث باسم الجيش الوطني الليبي على طلب لتأكيد وقوع الحادث.
وتقاتل قوات حفتر مسلحين إسلاميين وخصوم آخرين في بنغازي وتحاصر مدينة درنة لطرد الجماعات المسلحة منها.
وتقع النوفيلة على بعد 80 كيلومتراً من راس لانوف الواقعة ضمن "الهلال النفطي" وإحدى المحطات الرئيسية لتصدير النفط بالدولة العضو في منظمة أوبك.
ويخشى مسؤولون ليبيون من أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد هزيمته في مدينة سرت القريبة العام الماضي.