سيارة ملغومة تقتل اثنين من قوات حفتر في ليبيا

date 2017/08/31 views 204 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن شاهد عيان قوله، إن اثنين على الأقل من قوات القائد الليبي خليفة حفتر قتلا، الخميس، إثر انفجار سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش في منطقة النوفلية.

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والجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر أحد أقوى الأطراف المسلحة في ليبيا حيث تتصارع أطراف متنافسة مدعومة بقوات مسلحة للسيطرة على السلطة منذ سقوط معمر القذافي في 2011.

ولم يرد متحدث باسم الجيش الوطني الليبي على طلب لتأكيد وقوع الحادث.

وتقاتل قوات حفتر مسلحين إسلاميين وخصوم آخرين في بنغازي وتحاصر مدينة درنة لطرد الجماعات المسلحة منها.

وتقع النوفيلة على بعد 80 كيلومتراً من راس لانوف الواقعة ضمن "الهلال النفطي" وإحدى المحطات الرئيسية لتصدير النفط بالدولة العضو في منظمة أوبك.

ويخشى مسؤولون ليبيون من أن يكون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد هزيمته في مدينة سرت القريبة العام الماضي.

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