خلال اتصال هاتفي ترامب يحث الملك سلمان على إيجاد حل للأزمة مع قطر

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع قطر، وفق بيان للبيت الأبيض.

وتعصف بالخليج والمنطقة العربية أزمة بدأت في 5 جوان الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض "الوصاية" على قرارها الوطني.

وقال البيت الأبيض، إن ترامب تحدث هاتفياً مع الملك سلمان، مساء الأربعاء، و"حث جميع الأطراف في النزاع مع قطر على إيجاد حل دبلوماسي، يلتزم بالتعهدات التي تم قطعها في قمة الرياض، للمحافظة على وحدة محاربة الإرهاب".

واستضافت الرياض، في 21 ماي الماضي، قمة عربية إسلامية أمريكية، بمشاركة ترامب، أكد بيانها الختامي على الشراكة الوثيقة بين قادة الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التطرف والإرهاب.

كما بحث ترامب والملك سلمان "الخطر الذي تشكله إيران على المنطقة"، و"الحاجة إلى هزيمة الإرهاب وقطع تمويله ومكافحة الأيديولوجيات المتطرفة".

من جهته أعرب العاهل السعودي عن "تعازيه إلى العائلات التي فقدت محبيها" في إعصار هارفي.

وضرب هارفي سواحل ولاية تكساس الأمريكية على خليج المكسيك، ما أودى بحياة 22 شخصاً، وشرد أكثر من 32 ألفاً آخرين، وهو أقوى إعصار يضرب تكساس منذ أكثر من 50 عاماً.