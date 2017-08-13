العبادي يعلن الانتصار على "داعش" في تلعفر

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، تحرير مدينة تلعفر ومحافظة نينوى بالكامل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لرئيس الوزراء على الإنترنت: "تم النصر وأصبحت محافظة نينوى بكاملها بيد قواتنا البطلة".

وأضاف العبادي في البيان: "أعلن لكم أن تلعفر الصامدة التحقت بالموصل المحررة وعادت إلى أرض الوطن".

وحذر رئيس الحكومة مسلحي تنظيم "داعش" قائلاً إن القوات العراقية ستلاحقهم أينما كانوا، وأن الخيار الوحيد لهم هو الموت أو الاستسلام.

وشهدت الأيام القليلة الماضية قتالاً ضارياً من أجل استعادة بلدة العياضية القريبة من تلعفر، حيث كان مسلحو التنظيم المتشدد متحصنين.