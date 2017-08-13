ساومه على صفقة بثلاثة ملايير ضبط منتخب متلبسا بإبتزاز مقاول في البيّض

أصدرت النيابة العامة بالبيض نهار الأربعاء، أمرا بإيداع نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخيثر، الحبس الاحتياطي على خلفية توقيفه متلبساُ بجرم المساومة على مناقصات تخص تموينات وإنجاز جملة من المشاريع التنموية على مستوى تراب البلدية، بقيمة مليارين وتسعة مئة مليون، وحسب مصادر الشروق فإن فرقة الدرك على مستوى إقليم الاختصاص، نصبت كمينا محكما للمتهم بعد تلقيها لشكوى من طرف أحد المقاولين على مستوى مقهى شعبي ببلدية البيض، أين كان بصدد الالتقاء مع أحد المقاولين بغرض مساومته ليتم إلقاء القبض عليه وتفتيش سيارته.

ذات المصادر كشفت بأن تحقيقات ما أصبح يطلق عليه مرحلة الربع ساعة الأخير مع عدد من المنتخبين قبيل نهاية العهدة الانتخابية، مرشَحة للكشف عن جملة من التجاوزات الخاصة بالتلاعب في المال العام حيث سبق وأن حققت جهات أمنية وقضائية أزيد من 23 شخصا بعد إيداع رئيس بلدية بوقطب السابق الحبس وقدموا أمام محكمة دائرة الأبيض سيد الشيخ، لسماع أقوالهم في قضايا تتعلّق بسندات طلب وتضخيم الأسعار تخص ذات المجلس، بعدما تلقى مجلس قضاء البيض شكاوي عديدة تتّهم عددا من المقاولين والممونين والمنتخبين بالضلوع فيها كما أن تحقيقات مماثلة بإحدى البلديات الغربية للولاية ستطال ما يقارب 27 شخصا، ما بين متهم وشاهد وعدد من الممونين والمقاولين، وبخاصّة لجان فتح الأظرفة والتقييم والإسناد.