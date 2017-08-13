بعدما اخرج العطش السكان إلى الطرقات السلطات تقرر تموين بوزقان بتيزي وزو من سد تيشي حاف ببجاية

اثمرت سلسلة الاحتجاجات التي شنها سكان القرى التابعة لبلديات دائرة بوزقان بتيزي وزو مؤخرا، حلا أرضى السكان ولجان القرى، حيث قررت السلطات تموين هذه الأخيرة انطلاقا من سد تيشي حاف بولاية بجاية، بعد ما تبين انه المشروع الأمثل بدل سد تاقيبت بتيزي وزو، كما اقترحه المحتجون في وقت سابق.

أنهت السلطات على رأسها والي تيزي وزو وممثل وزارة الموارد المائية وكذا الجزائرية للمياه بتيزي وزو، المعاناة التي تكبدها سكان قرى بوزقان منذ عقود من الزمن، حيث يزداد وضعهم سوءا من سنة لأخرى، والحلول بقيت وعودا تتبخر لمجرد إخماد الأصوات المنادية للقضاء على العطش.

السكان قرروا هذه الصائفة الخروج إلى الشارع وعدم التراجع إلى غاية زحزحة المسؤولين من اماكنهم، بعدما ضاقوا ذرعا من رحلات البحث عن الماء وانعدامه، ما جعل والي تيزي وزو يتنقل رفقة مسؤولين آخرين لتنظيم اجتماع مع لجان القرى المتضررة، وخرج هذا الأخير بقرار مفاده ربط المنطقة انطلاقا من سد تيشي حاف بولاية بجاية وهو الأسهل والأقل تكلفة من تموين المنطقة انطلاقا من سد تاقسبت، هذا الأخير الذي قال المحتجون انه الحل الوحيد لتطليق ازمة العطش، الا ان اقتراح تيشي حاف اقنع هؤلاء، ما يجعلهم يعربون عن ارتياحهم ويأملون في تجسيد المشروع في القريب العاجل.