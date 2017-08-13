طعن شرطي دورية من الخلف وأصيب بجروح في العنق، الخميس، في ساحة كبيرة في العاصمة السويدية ستوكهولم على يد رجل لم تعرف دوافعه، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة السويدية.
وقال المفتش روني تيلبيرغر من موقع الاعتداء الذي حصل في الساعة 10:30 (08:30 ت.غ) قرب مدخل لمترو الأنفاق على مشارف ساحة ميدبورغاربلاسن جنوب ستوكهولم، "طعن شرطي في الظهر والعنق".
وأضاف "إن حياة الشرطي ليست في خطر".
وأوقف المشتبه به الذي لم تعرف دوافعه وفتح تحقيق في محاولة قتل، حسب بيان الشرطة.
وقال لارس بيستروم المتحدث باسم شرطة ستوكهولم: "لا شيء يدعم حتى الآن فرضية عمل إرهابي".
ويأتي هذا الهجوم بعد خمسة أشهر من مهاجمة طالب لجوء أوزبكي بشاحنة جمعاً في شارع مزدحم في ستوكهولم قبل أن يرتطم بواجهة متجر كبير.
وخلف ذلك الاعتداء خمسة قتلى واعتقل المنفذ وهو ينتظر محاكمته بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1"على المجتمع الدولي إيجاد حل للقضية الصحراوية لتجنيب المنطقة وقوع حرب"
2مستقبل فرنسا في المغرب العربي لا في مشرقه
3الحجاج يقفون على صعيد عرفات
4ترامب يحث الملك سلمان على إيجاد حل للأزمة مع قطر
5التحالف يقصف طريق قافلة "داعش" المتجهة إلى شرق سوريا
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
مصطفى فرحات
الجزائريون.. ومعضلة "المربّع الصفر"
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
قادة بن عمار
"عرس" بن غبريط!
سليم قلالة
قدوة في قطاع التعليم
محمد حمادي
الشّعب ضدّ الشّعب؟!
الفيديو
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
طعن شرطي في ستوكهولم وتوقيف مشتبه به
وكالات - الشروق أونلاين
طعن شرطي دورية من الخلف وأصيب بجروح في العنق، الخميس، في ساحة كبيرة في العاصمة السويدية ستوكهولم على يد رجل لم تعرف دوافعه، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة السويدية.
تغطيات ذات صلة
طعن شرطي في ستوكهولم وتوقيف مشتبه به
العبادي يعلن الانتصار على "داعش" في تلعفر
ترامب يحث الملك سلمان على إيجاد حل للأزمة مع قطر
سيارة ملغومة تقتل اثنين من قوات حفتر في ليبيا
مناورات مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية
وقال المفتش روني تيلبيرغر من موقع الاعتداء الذي حصل في الساعة 10:30 (08:30 ت.غ) قرب مدخل لمترو الأنفاق على مشارف ساحة ميدبورغاربلاسن جنوب ستوكهولم، "طعن شرطي في الظهر والعنق".
وأضاف "إن حياة الشرطي ليست في خطر".
وأوقف المشتبه به الذي لم تعرف دوافعه وفتح تحقيق في محاولة قتل، حسب بيان الشرطة.
وقال لارس بيستروم المتحدث باسم شرطة ستوكهولم: "لا شيء يدعم حتى الآن فرضية عمل إرهابي".
ويأتي هذا الهجوم بعد خمسة أشهر من مهاجمة طالب لجوء أوزبكي بشاحنة جمعاً في شارع مزدحم في ستوكهولم قبل أن يرتطم بواجهة متجر كبير.
وخلف ذلك الاعتداء خمسة قتلى واعتقل المنفذ وهو ينتظر محاكمته بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي".