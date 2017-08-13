طعن شرطي في ستوكهولم وتوقيف مشتبه به

طعن شرطي دورية من الخلف وأصيب بجروح في العنق، الخميس، في ساحة كبيرة في العاصمة السويدية ستوكهولم على يد رجل لم تعرف دوافعه، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن الشرطة السويدية.

وقال المفتش روني تيلبيرغر من موقع الاعتداء الذي حصل في الساعة 10:30 (08:30 ت.غ) قرب مدخل لمترو الأنفاق على مشارف ساحة ميدبورغاربلاسن جنوب ستوكهولم، "طعن شرطي في الظهر والعنق".

وأضاف "إن حياة الشرطي ليست في خطر".

وأوقف المشتبه به الذي لم تعرف دوافعه وفتح تحقيق في محاولة قتل، حسب بيان الشرطة.

وقال لارس بيستروم المتحدث باسم شرطة ستوكهولم: "لا شيء يدعم حتى الآن فرضية عمل إرهابي".

ويأتي هذا الهجوم بعد خمسة أشهر من مهاجمة طالب لجوء أوزبكي بشاحنة جمعاً في شارع مزدحم في ستوكهولم قبل أن يرتطم بواجهة متجر كبير.

وخلف ذلك الاعتداء خمسة قتلى واعتقل المنفذ وهو ينتظر محاكمته بتهمة ارتكاب "عمل إرهابي".