صنع الكشاف الجزائري زكرياء بخوش المفاجأة، حين التقى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، خلال المؤتمر الكشفي العالمي للشباب في نسخته ال41 الذي جرى مؤخرا في أذربيجان، حيث كانت الفرصة للنقاش دون أن يعبر بان كي مون عن قلقه هذه المرة حسب وصف زكرياء بخوش.
أكد الناشط الكشفي الجزائري زكرياء بخوش، بأن حضوره للمؤتمر الكشفي العالمي ال41 الذي جرى في أذربيجان، كان فرصة لتمثيل الجزائر في هذا المحفل الدولي الهام، كما أتيحت له فرصة اللقاء بعدة شخصيات معروفة، يتقدمهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، وقال زكرياء بخوش ل"الشروق" بأنه تطرق مع بان كي مون في حوار قصير إلى حال بعض الهيئات المتخصصة للأمم المتحدة، وهذا بحكم تخصصه في المنظمات الدولية، مضيفا بأن بان كي مون بادر إلى الحديث لما علم أنه من الجزائر، وتناقش معه بالفرنسية والانجليزية. وفي السياق ذاته، فقد ألقى الأمين العام السابق للأمم المتحدة مداخلة تطرق فيها إلى واقع الحركة الكشفية في بلده كوريا، ودورها في نضجه باعتبارها عاملا من عوامل التنشئة الاجتماعية. وتأتي مشاركة بان كي مون في المؤتمر الكشفي ال41 بأذربيجان، في إطار دعم بلده الذي ترشح للمخيم الكشفي العالمي عام 2023، والذي حشدت له كوريا كل الدعم، وانتهى المؤتمر بفوز كوريا وسط منافسة شديدة من بولندا، كما عرف المؤتمر اعترافا بفلسطين والعراق في المنظمة الكشفية العالمية، بعد سنوات من الانتظار.
على صعيد آخر، تنتهي عهدة الجزائر بممثلها زكرياء بخوش على المستوى العالمي (بتنظيم أكبر منتدى كشفي شبابي عالمي)، والعربي (برئاسة أكبر منتدى عربي كشفي للشباب) بعهدة ثلاث سنوات في كل لجنة، وحسب زكرياء بخوش فقد رفض تجديد العهدة لثلاث سنوات أخرى، من باب ترك المكان لغيره، مؤكدا بأن المهم هو العطاء المثمر للحركة الكشفية، بغض النظر عن المناصب، وقال محدثنا بأن الرهان منصب الآن في نقل خبراته وتجاربه للمستوى المحلي، والعمل على تمكين الشباب من توفير البيئة الحاضنة لهم، موجها الدعوة للجميع لولوج الحركة الكشفية، بحكم أن لها من الطاقات والكفاءات حسب قوله ما يمكنها من تشكيل سد حصين ومتين لأبناء الجزائر أمام المتغيرات المختلفة.
وكان زكرياء بخوش، الحاصل على شهادات عليا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة باتنة، قد سبق له أن شغب منصب مستشار شاب سابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضو اللجنة التحضيرية العالمية للمنتدى الكشفي العالمي للشباب (2014-2017) ورئيس سابق للجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي للشباب (2016-2013)، كما كان عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الكشفي العالمي، وانتهت عهدته، بعد أن شرّف على المستوى العربي وفي المحافل الدولية لعدة سنوات.
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التقى به خلال المؤتمر الكشفي العالمي الـ 41 بأذربيجان
هكذا تباحث الشاب زكرياء مع بان كي مون دون أن يعبر عن قلقه
صالح سعودي
مراسل لجريدة الشروق، وصحافي مهتم بالقضايا الرياضية والمحلية والتاريخية
صنع الكشاف الجزائري زكرياء بخوش المفاجأة، حين التقى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، خلال المؤتمر الكشفي العالمي للشباب في نسخته ال41 الذي جرى مؤخرا في أذربيجان، حيث كانت الفرصة للنقاش دون أن يعبر بان كي مون عن قلقه هذه المرة حسب وصف زكرياء بخوش.
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أكد الناشط الكشفي الجزائري زكرياء بخوش، بأن حضوره للمؤتمر الكشفي العالمي ال41 الذي جرى في أذربيجان، كان فرصة لتمثيل الجزائر في هذا المحفل الدولي الهام، كما أتيحت له فرصة اللقاء بعدة شخصيات معروفة، يتقدمهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، وقال زكرياء بخوش ل"الشروق" بأنه تطرق مع بان كي مون في حوار قصير إلى حال بعض الهيئات المتخصصة للأمم المتحدة، وهذا بحكم تخصصه في المنظمات الدولية، مضيفا بأن بان كي مون بادر إلى الحديث لما علم أنه من الجزائر، وتناقش معه بالفرنسية والانجليزية. وفي السياق ذاته، فقد ألقى الأمين العام السابق للأمم المتحدة مداخلة تطرق فيها إلى واقع الحركة الكشفية في بلده كوريا، ودورها في نضجه باعتبارها عاملا من عوامل التنشئة الاجتماعية. وتأتي مشاركة بان كي مون في المؤتمر الكشفي ال41 بأذربيجان، في إطار دعم بلده الذي ترشح للمخيم الكشفي العالمي عام 2023، والذي حشدت له كوريا كل الدعم، وانتهى المؤتمر بفوز كوريا وسط منافسة شديدة من بولندا، كما عرف المؤتمر اعترافا بفلسطين والعراق في المنظمة الكشفية العالمية، بعد سنوات من الانتظار.
على صعيد آخر، تنتهي عهدة الجزائر بممثلها زكرياء بخوش على المستوى العالمي (بتنظيم أكبر منتدى كشفي شبابي عالمي)، والعربي (برئاسة أكبر منتدى عربي كشفي للشباب) بعهدة ثلاث سنوات في كل لجنة، وحسب زكرياء بخوش فقد رفض تجديد العهدة لثلاث سنوات أخرى، من باب ترك المكان لغيره، مؤكدا بأن المهم هو العطاء المثمر للحركة الكشفية، بغض النظر عن المناصب، وقال محدثنا بأن الرهان منصب الآن في نقل خبراته وتجاربه للمستوى المحلي، والعمل على تمكين الشباب من توفير البيئة الحاضنة لهم، موجها الدعوة للجميع لولوج الحركة الكشفية، بحكم أن لها من الطاقات والكفاءات حسب قوله ما يمكنها من تشكيل سد حصين ومتين لأبناء الجزائر أمام المتغيرات المختلفة.
وكان زكرياء بخوش، الحاصل على شهادات عليا في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة باتنة، قد سبق له أن شغب منصب مستشار شاب سابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعضو اللجنة التحضيرية العالمية للمنتدى الكشفي العالمي للشباب (2014-2017) ورئيس سابق للجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي للشباب (2016-2013)، كما كان عضوا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الكشفي العالمي، وانتهت عهدته، بعد أن شرّف على المستوى العربي وفي المحافل الدولية لعدة سنوات.