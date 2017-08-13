أحصت ولاية قالمة، منذ منتصف شهر جويلية الماضي، وإلى غاية مطلع هذا الأسبوع، تسجيل 18 حالة إصابة بداء الحمى المالطية الخطير والمعدي والذي ينتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان، عن طريق تناول حليب غير مبستر، واللحم أو حتى الملامسة.
وقد ذكر مدير الصحّة والسكان بولاية قالمة مسعود بوحنّة للشروق ، أن الحالات الـ 18 التي استقبلتها مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى ابن زهر قد تم التكفل بها، وغادر آخر مريض المصلحة يوم الاحد الماضي، بعد تلقيه العلاج اللازم على مدار أسبوعه كامل، كما أن حالات المصابين المسجلّة تخص أشخاصا تراوحت أعمارهم بين 20 سنة و70 سنة، تناولوا حليب أبقار غير مبستر ومشتقاته الذي يباع في المحلات، أو على حواف الطرقات، وينحدرون من 7 بلديات إقليم ولاية قالمة، منها مقر عاصمة الولاية، وبلديات بلخير، هليوبوليس، بوشقوف، مجاز الصفاء، تاملوكة وجبالة لخميسي.
وأوضح مدير الصحة أنه فور اكتشاف حالات الإصابة سارعت السلطات الولائية إلى تفعيل دور اللجنة الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه أو الحيوان، التي باشرت عملها بتكثيف الخرجات الميدانية لمراقبة محلات بيع الحليب ومشتقاته، وأخذ عينّات من الحليب المعروض للبيع بغرض إخضاعها للتحاليل المخبرية الأزمة، فيما تم تكليف مديرية المصالح الفلاحية بمراقبة صحة المواشي لدى المربين عبر مختلف بلديات الولاية، لتحديد بؤر الداء ومحاصرته، فيما استنفرت مديرية الصحة مصالحها عند نقاط الإستعجالات للتكفل بأية حالة مشتبه في إصابتها والاسراع في إخضاعها للتحاليل اللازمة للكشف عن هذا الداء.
مؤكدا في ذات السياق أن الحالات المسجلة تعتبر معزولة ولم ترق إلى درجة وباء منتشر يستلزم أخذ احتياطات تحفظية أكثر، خاصة وأنه تم التحكم ـ بحسبه ـ في الوضع الذي أصبح مستقرا ولا يبعث على القلق. من جهة أخرى ذكرت مصادر طبية أن الحالات المسجلة تبقى مرشحّة للإرتفاع خاصة وأن أعراض المرض لا تظهر إلاّ بعد شهر من احتضان الفيروس داخل جسم الإنسان. وفي الوقت الذي رفضت فيه مديرية الفلاحة الإدلاء بأي تصريح بشأن هذا الداء الخطير تبقى صحة المواطنين مهددة بمختلف الأمراض عشية حلول عيد الأضحى المبارك.
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18 إصابة بداء الحمى المالطية تستنفر المواطنين والمسؤولين بقالمة
نادية طلحي
أحصت ولاية قالمة، منذ منتصف شهر جويلية الماضي، وإلى غاية مطلع هذا الأسبوع، تسجيل 18 حالة إصابة بداء الحمى المالطية الخطير والمعدي والذي ينتقل من الحيوان المصاب إلى الإنسان، عن طريق تناول حليب غير مبستر، واللحم أو حتى الملامسة.
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وقد ذكر مدير الصحّة والسكان بولاية قالمة مسعود بوحنّة للشروق ، أن الحالات الـ 18 التي استقبلتها مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى ابن زهر قد تم التكفل بها، وغادر آخر مريض المصلحة يوم الاحد الماضي، بعد تلقيه العلاج اللازم على مدار أسبوعه كامل، كما أن حالات المصابين المسجلّة تخص أشخاصا تراوحت أعمارهم بين 20 سنة و70 سنة، تناولوا حليب أبقار غير مبستر ومشتقاته الذي يباع في المحلات، أو على حواف الطرقات، وينحدرون من 7 بلديات إقليم ولاية قالمة، منها مقر عاصمة الولاية، وبلديات بلخير، هليوبوليس، بوشقوف، مجاز الصفاء، تاملوكة وجبالة لخميسي.
وأوضح مدير الصحة أنه فور اكتشاف حالات الإصابة سارعت السلطات الولائية إلى تفعيل دور اللجنة الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه أو الحيوان، التي باشرت عملها بتكثيف الخرجات الميدانية لمراقبة محلات بيع الحليب ومشتقاته، وأخذ عينّات من الحليب المعروض للبيع بغرض إخضاعها للتحاليل المخبرية الأزمة، فيما تم تكليف مديرية المصالح الفلاحية بمراقبة صحة المواشي لدى المربين عبر مختلف بلديات الولاية، لتحديد بؤر الداء ومحاصرته، فيما استنفرت مديرية الصحة مصالحها عند نقاط الإستعجالات للتكفل بأية حالة مشتبه في إصابتها والاسراع في إخضاعها للتحاليل اللازمة للكشف عن هذا الداء.
مؤكدا في ذات السياق أن الحالات المسجلة تعتبر معزولة ولم ترق إلى درجة وباء منتشر يستلزم أخذ احتياطات تحفظية أكثر، خاصة وأنه تم التحكم ـ بحسبه ـ في الوضع الذي أصبح مستقرا ولا يبعث على القلق. من جهة أخرى ذكرت مصادر طبية أن الحالات المسجلة تبقى مرشحّة للإرتفاع خاصة وأن أعراض المرض لا تظهر إلاّ بعد شهر من احتضان الفيروس داخل جسم الإنسان. وفي الوقت الذي رفضت فيه مديرية الفلاحة الإدلاء بأي تصريح بشأن هذا الداء الخطير تبقى صحة المواطنين مهددة بمختلف الأمراض عشية حلول عيد الأضحى المبارك.