أطلقت ألبومها الجديد وتستعد لخوض تجربة الغناء بالعربية الفنانة صفية تيغزرت تناشد ميهوبي فتح تحقيق في "المافيا الفنية" في بجاية

ناشدت الفنانة صفية ثيغزرت وزارة الثقافية التدخل لفتح تحقيق في الممارسات الثقافية لبعض مسؤولي القطاع في بجاية، حيث اشتكت المطربة، التي أطلقت ألبومها الجديد في الأسواق الأسبوع الماضي، من التهميش الذي يعاني منه الفنان بالولاية. وشددت المتحدثة على ضرورة أن تعمل الوزارة على تحديد سلم واضح لأجور الفنانين خلال الحفلات والجولات الوطنية.

وأوضحت المتحدثة لـ"الشروق" أن الأمور وصلت بالبعض إلى حد دفع مستحقات الفنانين يدا بيد دون أي وثيقة أو صك أو حتى وجود عقد واضح بين الفنان والجهة التي تنظم الحفلات، حيث يعمل مستغلو الفنانين على دفع مبالغ رمزية إلى الفنانين لا يمكن أن نطلق عليها اسم أجور حتى إن أغلب الفنانين الذين يحترمون أنفسهم- تقول المتحدثة- يرفضون الغناء بتلك المبالغ التي تعد إساءة إلى كرامة الفنان. وفي سياق متصل، نددت الفنانة بظهور طبقة من الانتهازيين الذين يعملون على استغلال الفنانين باسم الجمعيات التي تعد في الحقيقة تدويرا لبعض الأسماء التي تسيطر على الساحة لوحدها.

وكشفت المتحدثة أنها ستدخل قريبا تجربة الغناء بالعربية في ألبوم ينتظر أن يصدر بسطيف، كما ترغب في خوض تجربة نوع مختلف من الغناء، ويتعلق الأمر بالراب.

رفيقة المطربة الراحلة شريفة أطلقت ألبومها الجديد الذي ينتظر التوزيع بعد العيد ظلت فيه المطربة صفية ثيغزرت وفية للنوع الذي تعودت عل أدائه. الألبوم صدر عن " قورايا موزيك" تغني فيه صفية مختلف المواضيع "الحب، الحنين، المرأة، مدينتها بجاية".