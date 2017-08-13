تمكن عناصر الأمن الحضري لأولاد يعيش بالبليدة من الإطاحة بلص محترف تورط في موجة سرقات طالت منازل المواطنين بأولاد يعيش في البليدة.
القضية تعود لشكوى تقدم بها أحد المواطنين لدى مصالح الأمن بخصوص تعرض مسكنه للسرقة، حيث اكتشف الأمر بعد عودته من سفره خارج التراب الوطني، مصرحا أن عملية السطو استهدفت مجموعة من المصوغات من المعدن الأصفر ومبلغ مالي يقدر بـ7000دج، ليتم فتح تحقيق في القضية ومباشرة التحريات، من جهتها سجلت ذات المصالح أسبوعا بعدها شكوى مماثلة لأحد المواطنين مفادها تعرض مسكنه في طور الإنجاز الكائن بحي بن عمور بأولاد يعيش للسرقة والتي استهدفت مجموعة من العتاد الخاص بالترصيص على غرار حنفيات، سخاني ماء، مضخة مياه ومعدات كهربائية على غرار كوابل، آلة رافعة، قاطع كهرباء، ليفتح إثرها تحقيق في القضية، واستغلالا للمعطيات تمكن عناصر الشرطة من الوصول إلى قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع آلة رافعة كهربائية بثمن زهيد.
كما مكنت التحريات التي قامت بها عناصر فرقة الشرطة القضائية من خلال استغلال مواصفات المصوغات التي تمت سرقتها من منزل الضحية الأولى أن نفس الشخص قام بمحاولة بيعها ليتم تحديد هويته وهو مسبوق قضائيا في عدة قضايا وخاصة السرقة ليتم توقيفه واقتياده إلى المصلحة، أين تبين أنه كان يشتغل في الورشة ملك الضحية الثاني ومعرفته الجيدة للمسكن ومحتوياته ساعدته في اقتراف السرقة، ليتم إثبات تورطه في القضيتين السالفتي الذكر وانجاز ملف قضائي ضده بتهمة السرقة بالتسلق والكسر من داخل مسكن، وتم ايداعه امس رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.
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عرض رافعة للبيع بثمن زهيد يكشف لصا محترفا بالبليدة
حسناء. ب
تمكن عناصر الأمن الحضري لأولاد يعيش بالبليدة من الإطاحة بلص محترف تورط في موجة سرقات طالت منازل المواطنين بأولاد يعيش في البليدة.
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القضية تعود لشكوى تقدم بها أحد المواطنين لدى مصالح الأمن بخصوص تعرض مسكنه للسرقة، حيث اكتشف الأمر بعد عودته من سفره خارج التراب الوطني، مصرحا أن عملية السطو استهدفت مجموعة من المصوغات من المعدن الأصفر ومبلغ مالي يقدر بـ7000دج، ليتم فتح تحقيق في القضية ومباشرة التحريات، من جهتها سجلت ذات المصالح أسبوعا بعدها شكوى مماثلة لأحد المواطنين مفادها تعرض مسكنه في طور الإنجاز الكائن بحي بن عمور بأولاد يعيش للسرقة والتي استهدفت مجموعة من العتاد الخاص بالترصيص على غرار حنفيات، سخاني ماء، مضخة مياه ومعدات كهربائية على غرار كوابل، آلة رافعة، قاطع كهرباء، ليفتح إثرها تحقيق في القضية، واستغلالا للمعطيات تمكن عناصر الشرطة من الوصول إلى قيام أحد الأشخاص بمحاولة بيع آلة رافعة كهربائية بثمن زهيد.
كما مكنت التحريات التي قامت بها عناصر فرقة الشرطة القضائية من خلال استغلال مواصفات المصوغات التي تمت سرقتها من منزل الضحية الأولى أن نفس الشخص قام بمحاولة بيعها ليتم تحديد هويته وهو مسبوق قضائيا في عدة قضايا وخاصة السرقة ليتم توقيفه واقتياده إلى المصلحة، أين تبين أنه كان يشتغل في الورشة ملك الضحية الثاني ومعرفته الجيدة للمسكن ومحتوياته ساعدته في اقتراف السرقة، ليتم إثبات تورطه في القضيتين السالفتي الذكر وانجاز ملف قضائي ضده بتهمة السرقة بالتسلق والكسر من داخل مسكن، وتم ايداعه امس رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة.