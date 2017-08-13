الشاعرة إنصاف نحيلي للشروق: "شعر الصلام وسيلتي لمحاربة الآفات الاجتماعية"

رغم صغر سنها ومحدودية تجربتها في شعر "الصلام"، إلا أن ابنة بسكرة الشاعرة إنصاف نحيلي استطاعت حجز مكان لها في هذا النوع الجديد، حيث تم تكريمها مؤخرا من طرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي لتميزها في طبعة نجم الجنوب لفن الراب والصلام.

الكثير من الجزائريين لا يعرفون ما هو شعر "الصلام"

شعر الصلام هو فن كلامي ظهر سنة 1986 في الولايات المتحدة، ويعتبر الشاعر الأمريكي مارك سميث أول من مارس هذا النوع من الفن، هذا الفن الكلامي يطرح مواضيع مختلفة وواقعية، يتم تناولها بحرية ودون قيود، ويعتمد على المهارة الخطابية وقوة الكلام، وأحيانا يكون الكلام كوميديا. على العموم، فممارس هذا الفن يقرأ خطابه بطريقة خطابية قوية ويتناول أي موضوع شاء من أجل المشاركة للتغلب ومواجهة الحياة الاجتماعية.

أولا من تكون إنصاف نحيلي وكيف بدأت تجربة شعر الصلام؟

إنصاف نحيلي المعروفة بإنصاف الصلام "Slam Insaf" 24 سنة، من ولاية بسكرة، وأنا من هواة الشعر بمختلف أنواعه. وفي صغري كنت أكتب خواطر وبعدها بدأت تجربتي في شعر الصلام "slam" في 2015، حيث كنت استمع كثيرا لبعض شعراء الشعر الشعبي الجزائري الذين نموا فيّ موهبة الشعر، حيث اخترت أنا هذا النوع.

تحصلت على المرتبة الثانية في مسابقة نجم الجنوب لفن الراب والصلام؟

نعم، تحصلت على المرتبة الثانية في مسابقة نجم الجنوب لشعر الصلام والراب، اين كنت أنا الفتاة الوحيدة المشاركة، حيث تم تكريمي من طرف معالي وزير الثقافة عز دين ميهوبي، وهذا كان أول نجاح لي في مجالي الفني والذي زادني عشقا للكتابة وتحفيزا كبيرا في هذا المجال الذي اطمح أن أصل فيه إلى العالمية.

لماذا اختارت إنصاف شعر الصلام؟

اخترت الصلام، حيث أرى فيه الوسيلة التي أوصل بها رسالتي إلى الناس إضافة إلى أنني اعبر فيه عن مشاكل اجتماعية تعكس الواقع الذي يعيشه كثير من الناس وهو الرد الذي ألقاه من طرفهم.