وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الجمعة، بالفضيحة" اتهام الولايات المتحدة لعدد من حراسه بأعمال عنف في واشنطن خلال زيارة قام بها مؤخرا الى العاصمة الاميركية.
وقال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون "انها فضيحة". وأضاف أنه "برهان فاضح على الطريقة التي يعمل وفقها القضاء الاميركي".
ويشتبه بأن 19 شخصا بينهم 15 من رجال الأمن الأتراك والحراس الشخصيين لأردوغان هاجموا في 16 مايو في واشنطن أكرادا يشاركون في تظاهرة سلمية.
ووجه الاتهام الثلاثاء إلى ثلاثة من هؤلاء الحراس الأمنيين هم محسن كوسه ويوسف ايار وخير الدين ارين.
هذا وجرت الصدامات في 16مايو أمام مقر السفير التركي في واشنطن الذي توجه اليه أردوغان بعد محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض.
واصيب 12 شخصا بجروح في الصدامات أحدهم شرطي.
من جهة اخرى، قال اردوغان الجمعة أنه يمكن أن يلتقي الرئيس ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العام للامم المتحدة في سبتمبر "اذا سنحت الفرصة" لذلك.
وكانت وزارة الخارجية التركية أعربت في بيان مساء الأربعاء عن "احتجاجها بأشد العبارات على القبول بتوجيه اتهام جائر ومنحاز".
وأفادت الوزارة أنها أبلغت احتجاجها إلى السفير الأميركي في أنقرة، مؤكدة أن تركيا "تحتفظ بالحق في الرد عبر الطرق القانونية" ضد هذه الاتهامات التي تعتبرها ان "لا أساس لها".
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أردوغان: موافقة واشنطن على لائحة الاتهامات "فضيحة"
أ ف ب- الشروق أونلاين
وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الجمعة، بالفضيحة" اتهام الولايات المتحدة لعدد من حراسه بأعمال عنف في واشنطن خلال زيارة قام بها مؤخرا الى العاصمة الاميركية.
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وقال أردوغان في تصريحات بثها التلفزيون "انها فضيحة". وأضاف أنه "برهان فاضح على الطريقة التي يعمل وفقها القضاء الاميركي".
ويشتبه بأن 19 شخصا بينهم 15 من رجال الأمن الأتراك والحراس الشخصيين لأردوغان هاجموا في 16 مايو في واشنطن أكرادا يشاركون في تظاهرة سلمية.
ووجه الاتهام الثلاثاء إلى ثلاثة من هؤلاء الحراس الأمنيين هم محسن كوسه ويوسف ايار وخير الدين ارين.
هذا وجرت الصدامات في 16مايو أمام مقر السفير التركي في واشنطن الذي توجه اليه أردوغان بعد محادثاته مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الابيض.
واصيب 12 شخصا بجروح في الصدامات أحدهم شرطي.
من جهة اخرى، قال اردوغان الجمعة أنه يمكن أن يلتقي الرئيس ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العام للامم المتحدة في سبتمبر "اذا سنحت الفرصة" لذلك.
وكانت وزارة الخارجية التركية أعربت في بيان مساء الأربعاء عن "احتجاجها بأشد العبارات على القبول بتوجيه اتهام جائر ومنحاز".
وأفادت الوزارة أنها أبلغت احتجاجها إلى السفير الأميركي في أنقرة، مؤكدة أن تركيا "تحتفظ بالحق في الرد عبر الطرق القانونية" ضد هذه الاتهامات التي تعتبرها ان "لا أساس لها".