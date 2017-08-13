أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، سيطرتها الكاملة على البلدة القديمة في الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن طلال سيلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قوله " قواتنا سيطرت اليوم بالكامل على المدينة القديمة في الرقة إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش".
وأوضح سيلو "نحن على أطراف المنطقة شديدة التأمين التي تقع فيها قواعد تنظيم الدولة بوسط المدينة".
وتفيد تقارير بأن المئات من مسلحي داعش بالإضافة إلى 25 ألف مدني محاصرون في وسط مدينة الرقة.
وسيطر تنظيم داعش على الرقة في عام 2014، واعتبرها منذ ذلك الحين عاصمة لما يسميها "دولة الخلافة".
وقد تقدمت قوات سوريا الديمقراطية تدريجيا نحو المدينة منذ نوفمبر، وشنت هجومها للاستيلاء على المدينة بدءا من السادس من جوان.
وتمثل استعادة السيطرة على الرقة "ضربة قاصمة" للتنظيم عقب دحر مسلحيه في مدينتي الموصل وتلعفر بالعراق في الشهرين الماضيين.
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قوات سوريا الديموقراطية تسيطر على المدينة القديمة في الرقة
بي بي سي - الشروق أونلاين
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الجمعة، سيطرتها الكاملة على البلدة القديمة في الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
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ونقلت وكالة فرانس برس عن طلال سيلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قوله " قواتنا سيطرت اليوم بالكامل على المدينة القديمة في الرقة إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش".
وأوضح سيلو "نحن على أطراف المنطقة شديدة التأمين التي تقع فيها قواعد تنظيم الدولة بوسط المدينة".
وتفيد تقارير بأن المئات من مسلحي داعش بالإضافة إلى 25 ألف مدني محاصرون في وسط مدينة الرقة.
وسيطر تنظيم داعش على الرقة في عام 2014، واعتبرها منذ ذلك الحين عاصمة لما يسميها "دولة الخلافة".
وقد تقدمت قوات سوريا الديمقراطية تدريجيا نحو المدينة منذ نوفمبر، وشنت هجومها للاستيلاء على المدينة بدءا من السادس من جوان.
وتمثل استعادة السيطرة على الرقة "ضربة قاصمة" للتنظيم عقب دحر مسلحيه في مدينتي الموصل وتلعفر بالعراق في الشهرين الماضيين.