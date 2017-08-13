قوات التحالف تمنع وصول قافلة داعش إلى الحدود

أعلن التحالف الدولي ضد داعش أن قافلة مسلحي التنظيم المتطرف وأفراد أسرهم ما زالت في الصحراء السورية، بعدما عادت أدراجها من الحدود العراقية.

وأكد التحالف في بيان له أنه ليس معنياً بالاتفاق، الذي أبرم بين النظام وحزب الله من جانب وتنظيم داعش من جانب آخر.

وقال المتحدث باسم التحالف، الكولونيل ريان ديلون، إن القافلة تضم حوالي 300 مسلح من داعش و300 من عائلاتهم، مشيراً إلى أن قوات التحالف استخدمت الضربات الجوية، لمنع القافلة من العبور إلى منطقة يسيطر عليها التنظيم على الحدود السورية العراقية.

وأضاف ديلون أن التحالف مستمر في مراقبة القافلة وتعطيل تحركها شرقاً للانضمام إلى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بالقرب من الحدود العراقية السورية.

وطلب التحالف من روسيا في وقت سابق إبلاغ النظام السوري بأن التحالف لن يسمح للقافلة التي تتألف من 17 حافلة بمواصلة التحرك شرقاً صوب العراق، مؤكداً أن التحالف سيضرب عناصر التنظيم إذا حاولوا التحرك نحو الحدود العراقية السورية.