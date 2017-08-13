استيقظ، قاطنو 11 حي عسكري حسين بباب الوادي بالعاصمة، صباح أول يوم من عيد الأضحى، على فاجعة هلاك عائلة بأكملها تتكون من 4 أشخاص، الزوجين وبنتين، اختناقا بغاز أحادي الكربون، وتعد هذه الحادثة الثانية في ظرف أقل من شهر، بعد تلك التي وقعت بحسين داي .
وكشف الملازم صادق كمال المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائرية، السبت، أن الحادث المأسوي وقع ليلة عيد الأضحى المبارك وسجل في حدود الساعة 21 سا و51 دقيقة، من اليوم الخميس، أدى إلى وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة، حيث يبلغ الضحايا من العمر الوالد 50 سنة والزوجة 40 سنة، أما البنتين فيتراوح سنهما ما بين 8 سنوات 14 سنة، حيث تم نقل العائلة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لباب الوادي، في حين فتح الأمن تحقيقا في الحادث للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.
وحسب ذات المصدر، فإن سبب الوفاة يرجع إلى استنشاق العائلة لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين الماء، حيث أوضح أن الشقة كانت خالية من أي رائحة لغاز آخر (ثاني أكسيد الكربون)، موضحا أن غاز أول أكسيد الكربون من أخطر الغازات على حياة الأشخاص، حيث بإمكان 1% فقط في الهواء أن تقضي على الفرد خلال 15 دقيقة خصوصا أن الغاز لا يملك رائحة ولا لونا.
ويعد هلاك عائلة بأكملها اختناقا بالغاز، الحادثة الثانية من نوعها، حيث لقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، قبل أقل من شهر، اختناقا بغاز أحادي الكربون داخل شقة تقع بحسين داي .
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الغاز يبيد عائلة كاملة بالعاصمة يوم العيد
ر. ملاح
صحافي بالقسم الوطني لجريدة الشروق
استيقظ، قاطنو 11 حي عسكري حسين بباب الوادي بالعاصمة، صباح أول يوم من عيد الأضحى، على فاجعة هلاك عائلة بأكملها تتكون من 4 أشخاص، الزوجين وبنتين، اختناقا بغاز أحادي الكربون، وتعد هذه الحادثة الثانية في ظرف أقل من شهر، بعد تلك التي وقعت بحسين داي .
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وكشف الملازم صادق كمال المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائرية، السبت، أن الحادث المأسوي وقع ليلة عيد الأضحى المبارك وسجل في حدود الساعة 21 سا و51 دقيقة، من اليوم الخميس، أدى إلى وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة، حيث يبلغ الضحايا من العمر الوالد 50 سنة والزوجة 40 سنة، أما البنتين فيتراوح سنهما ما بين 8 سنوات 14 سنة، حيث تم نقل العائلة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي لباب الوادي، في حين فتح الأمن تحقيقا في الحادث للكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.
وحسب ذات المصدر، فإن سبب الوفاة يرجع إلى استنشاق العائلة لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين الماء، حيث أوضح أن الشقة كانت خالية من أي رائحة لغاز آخر (ثاني أكسيد الكربون)، موضحا أن غاز أول أكسيد الكربون من أخطر الغازات على حياة الأشخاص، حيث بإمكان 1% فقط في الهواء أن تقضي على الفرد خلال 15 دقيقة خصوصا أن الغاز لا يملك رائحة ولا لونا.
ويعد هلاك عائلة بأكملها اختناقا بالغاز، الحادثة الثانية من نوعها، حيث لقي أربعة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، قبل أقل من شهر، اختناقا بغاز أحادي الكربون داخل شقة تقع بحسين داي .