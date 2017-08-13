سجلت البعثة الجزائرية للحج بمكة المكرمة 12 حالة وفاة بين صفوف الحجاج الميامين، حيث كانت اغلب حالات الوفاة طبيعية نتيجة كبر سن المتوفين ومعاناتهم من عدة أمراض.
وأوضح مدير مركز مكة زهير بوذراع بان 10 حالات وفاة طبيعية جميعهم كبار السن، تم تسجيلها بين الحجاج الجزائريين وحالة وفاة أخرى لحاج من جنسية جزائرية قدم مع بعثة مغربية إلى البقاع المقدسة بينما حالة الوفاة الأخيرة هي لمعتمرة متأخرة من شهر رمضان الفائت.للإشارة، شرع الحجاج الجزائريون لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بعد المبيت في منى حيث سيستمر الرمي ليومين بالنسبة للمتعجلين وثلاثة للباقين.
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منذ بداية الموسم
تسجيل 12 حالة وفاة وسط الحجاج الجزائريين
سعيد. ب
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
سجلت البعثة الجزائرية للحج بمكة المكرمة 12 حالة وفاة بين صفوف الحجاج الميامين، حيث كانت اغلب حالات الوفاة طبيعية نتيجة كبر سن المتوفين ومعاناتهم من عدة أمراض.
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وأوضح مدير مركز مكة زهير بوذراع بان 10 حالات وفاة طبيعية جميعهم كبار السن، تم تسجيلها بين الحجاج الجزائريين وحالة وفاة أخرى لحاج من جنسية جزائرية قدم مع بعثة مغربية إلى البقاع المقدسة بينما حالة الوفاة الأخيرة هي لمعتمرة متأخرة من شهر رمضان الفائت.للإشارة، شرع الحجاج الجزائريون لرمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق بعد المبيت في منى حيث سيستمر الرمي ليومين بالنسبة للمتعجلين وثلاثة للباقين.