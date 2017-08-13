فرضوا منطقهم الخاص الناقلون الخواص يضربون تعليمات زعلان عرض الحائط

ضرب الناقلون الخواص تعليمات وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان، القاضية بضرورة توفير النقل وتسهيل خدماته خلال أيام عيد الأضحى المبارك عرض الحائط وفرضوا منطقهم الخاص، لتحفظ حافلات الإيتوازا ماء الوجه ولكن بخدمة الحد الأدنى، الأمر الذي خلق استياء وغضب المواطنين.

لم يكن عيد الأضحى المبارك هذه السنة يختلف كثيرا عن سابقيه، حيث انتظر المواطنون بالعاصمة ساعات طويلة قدوم حافلة لنقل الحضري أو حافلات النقل الخاصة، ولكن هؤلاء ضربوا تعليمات وزارة الأشغال العمومية والنقل عرض الحائط القاضية بضرورة توفير مختلف وسائل النقل للمواطن البسيط وكذا تحذيرات وزير القطاع، متجاهلين في ذات السياق انشغالات المواطنين الذين أردوا زيارة الأهل والأقارب.

وبخصوص الحافلات التابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، فقد حفظت ماء الوجه ولكن بنسبة تغطية لا تزيد عن 10 بالمائة فقط، أما عن خدمتي الميترو وترامواي فقد شهدا خدمة جد محدودة وحتي القطار سواء الرابط بين العفرون والعاصمة وكذا بين الثنية والعاصمة فقط عرفت تذبذبا في الخدمات بسبب نظام الحد الأدنى من الخدمات، الأمر الذي أثار حفيظة المسافرين الذين كانوا ينتظرون طويلا لانطلاق رحلة واحدة.