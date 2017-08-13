توقيف 100 شخص تورطوا في المتاجرة في الكحول والمهلوسات

تمكنت قوات الشرطة بكل من ولايات عين تموشنت، البيض، غليزان والنعامة من حجز 4654 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، كانت موجهة للبيع بطريقة غير شرعية.

وأوضح ذات المصدر، أن وقائع العملية التي قام بها عناصر الأمن الحضري بحاسي الغلة في ولاية عين تموشنت، تمت عن طريق استغلال لمعلومات مفادها "قيام شخص مشتبه فيه بترويج كمية من المشروبات الكحولية على مستوى مقر سكناه، وعليه نفذت العناصر عملية تفتيش أسفرت عن حجز 1313 وحدة من المشروبات الكحولية غير المفوترة".

وتعود مجريات العملية التي قام بها عناصر أمن دائرة بوقطب بالبيض، إلى استغلال معلومات مفادها "وجود شخص مشتبه فيه بصدد نقل كمية من المشروبات الكحولية على متن شاحنة، وبعد اتخاذ التدابير الأمنية، تم نصب حاجز أمني سمح بتوقيف المشتبه فيه وحجز 1200 وحدة من المشروبات الكحولية". وفي ذات الإطار، حجزت مصالح الشرطة بكل من ولايات النعامة وغليزان وتبسة 2141 قارورة خمر".

ومن جهة أخرى، نفذت قوات الأمن التابعة لأمن ولاية الجزائر مؤخرا -حسب ذات المصدر- "عمليات مداهمة مست مختلف الأحياء الشعبية خاصة النقاط السوداء والأماكن المشبوهة، أسفرت عن توقيف 91 شخصا لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، على غرار الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة من دون سبب شرعي".

وتم خلال هذه المداهمات، "حجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى 18 سلاح أبيض تستعمل في السطو والاعتداءات على المواطنين".

وفي ولاية الوادي، أوقفت قوات الشرطة خلال هذا الأسبوع, شابا في العشرينات من العمر متورط في قضية التحطيم العمدي لملك الغير، إثر تقدم والده إلى مقر أمن دائرة جامعة للتبليغ عن الأعمال غير القانونية التي يقوم بها ابنه ضد عائلته.

وأسفرت عمليات البحث والتحري عن "توقيف المشتبه فيه", وبعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة، "تم إعداد ملف قضائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة بجنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض ضد الأصول وجنحة التحطيم العمدي لملك الغير".