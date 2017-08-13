تسجيل مئات الإصابات جراء عمليات النحر والسلخ

سجلت مختلف مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية على مستوى المراكز الاستشفائية بالعاصمة، خلال يومي عيد الأضحى المبارك عشرات الإصابات والجروح المتفاوتة الخطورة جراء عمليات النحر والسلخ، فضلا عن الأمراض المزمنة، وذلك حسب تصريحات مسؤولي مختلف هذه المصالح السبت.

وحسب مسؤولي مناوبات وعاملين بمصالح الاستعجالات بكل من مستشفى لمين دباغين بباب الوادي ومستشفى مصطفى باشا الجامعي، ومستشفى إسعد حساني ببني مسوس فقد تجاوز عدد المصابين خلال يومي العيد مئات الحالات، حيث تم تسجيل 90 بالمئة من الحالات أصيبوا بجروح مختلفة في اليدين والقدمين والرأس خلال عملية نحر الأضاحي وتعقيدات هضمية جراء التخمة.

وتصدرت الإصابات بالجروح بسبب سوء استعمال وسائل النحر كالسكاكين والسواطير (الشاقور) وأدوات التقطيع نسبة 90 بالمائة من الحالات التي استقبلتها مصلحة الاستعجالات بمستشفى لمين دباغين بباب الوادي حسب مدير المناوبة مولود موساوي.

وأضاف أن المصلحة استقبلت منذ الساعات الأولى من اليوم الأول من العيد وإلى غاية منتصف نهار اليوم الثاني أزيد من 100 حالة وتراوحت الإصابات بين الجرح باستعمال السكين والآلات الحادة المستعملة خلال عملية نحر الأضاحي.