اهتزت مدينة بئر العاتر، جنوب ولاية تبسة، الأحد، على وقع فاجعة أليمة، راح ضحيتها 3 أطفال حرقا، من عائلة بوديار، والذين تتراوح أعمارهم، ما بين 4 و10 سنوات، فحسب معلومات أولية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 10 صباحا تقريبا، حينما دخل الضحايا الثلاث، مريم 10 سنوات، الأخوين، حنين 4 سنوات، إسلام 6 سنوات، إلى غرفة منعزلة عن المنزل، وكانت بين أيديهم قطع من اللحم، وتوجهوا مباشرة إلى المشواة المتواجدة في الساحة، حيث وضعوا عليها قطع اللحم، وما هي إلا لحظات، حتى تطايرات قطع من الجمر، على أفرشة كانت قريبة من المشواة، حيث تصاعدت ألسنة النيران بالمكان.
وقد تدخل أفراد من الأسرة بعد فوات الأوان، الذين شاهدوا النار تتصاعد، حيث تمكنوا من الدخول إلى المكان، رغم صعوبته بسبب انتشار النار والدخان، وأخرجوا الضحايا، والذين تم نقلهم على عجل، إلى مستشفى المدينة، أين توفي، إسلام ومريم، بالمستشفى في حين أن الطفلة حنين، توفيت بإقليم بلدية الماء الأبيض، وهي في طريقها إلى مستشفى عنابة الجامعي ابن رشد، وقد شهد مستشفى بئر العاتر، نهار الأحد، توافد العشرات من المواطنين، للاطلاع على أحوال الضحايا، ومواساة أهلهم، تزامنا مع تنقل مصالح الأمن، إلى مكان وقوع الحادث، حيث تم مباشرة التحقيق الدقيق، لمعرفة ملابسات الحادث الأليم، الذي حول فرحة العيد، لدى عائلة بوديار، وأقاربهم وجيرانهم، إلى حزن وآلام. وأعلنت كافة مدينة بئر العاتر الحداد على روح الأبرياء ومن المنتظر أن تشهد نهار اليوم جنازة الضحايا الثلاث حضورا بالآلاف من أهل بئر العاتر وما جاورها من بلديات ولاية تبسة.
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وفاة شقيقين وابنة عمهما حرقا أثناء شواء اللحم في تبسة
ب.دريد
اهتزت مدينة بئر العاتر، جنوب ولاية تبسة، الأحد، على وقع فاجعة أليمة، راح ضحيتها 3 أطفال حرقا، من عائلة بوديار، والذين تتراوح أعمارهم، ما بين 4 و10 سنوات، فحسب معلومات أولية، فإن الحادث وقع في حدود الساعة 10 صباحا تقريبا، حينما دخل الضحايا الثلاث، مريم 10 سنوات، الأخوين، حنين 4 سنوات، إسلام 6 سنوات، إلى غرفة منعزلة عن المنزل، وكانت بين أيديهم قطع من اللحم، وتوجهوا مباشرة إلى المشواة المتواجدة في الساحة، حيث وضعوا عليها قطع اللحم، وما هي إلا لحظات، حتى تطايرات قطع من الجمر، على أفرشة كانت قريبة من المشواة، حيث تصاعدت ألسنة النيران بالمكان.
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وقد تدخل أفراد من الأسرة بعد فوات الأوان، الذين شاهدوا النار تتصاعد، حيث تمكنوا من الدخول إلى المكان، رغم صعوبته بسبب انتشار النار والدخان، وأخرجوا الضحايا، والذين تم نقلهم على عجل، إلى مستشفى المدينة، أين توفي، إسلام ومريم، بالمستشفى في حين أن الطفلة حنين، توفيت بإقليم بلدية الماء الأبيض، وهي في طريقها إلى مستشفى عنابة الجامعي ابن رشد، وقد شهد مستشفى بئر العاتر، نهار الأحد، توافد العشرات من المواطنين، للاطلاع على أحوال الضحايا، ومواساة أهلهم، تزامنا مع تنقل مصالح الأمن، إلى مكان وقوع الحادث، حيث تم مباشرة التحقيق الدقيق، لمعرفة ملابسات الحادث الأليم، الذي حول فرحة العيد، لدى عائلة بوديار، وأقاربهم وجيرانهم، إلى حزن وآلام. وأعلنت كافة مدينة بئر العاتر الحداد على روح الأبرياء ومن المنتظر أن تشهد نهار اليوم جنازة الضحايا الثلاث حضورا بالآلاف من أهل بئر العاتر وما جاورها من بلديات ولاية تبسة.