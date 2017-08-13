طلب من شاب سكير الكف عن سب الذات الإلهية مقتل شاب من خنشلة بطعنة خنجر بعد نهيه عن المنكر

اهتز حي الأوراس بمدينة خنشلة، الأحد، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها الشاب كريم غواري، البالغ من العمر 32 سنة إثر تلقيه طعنة خنجر، على مستوى القلب، وجهها له شاب كان في حالة جد متقدمة من السُكر، كانت كافية لتضع حدا لحياته، رغم محاولات الطاقم الطبي المناوب بمستشفى بن بلة، وقد سارعت مصالح الأمن بخنشلة، إلى فتح تحقيق أمني معمق، حول ظروف الجريمة التي استنكرها الشارع الخنشلي، وطالبوا مصالح الأمن بإيقاف الفاعل، وتكثيف الدوريات لاسيما مع صلاة الصبح.

الجريمة الشنعاء، التي هزت خنشلة، فجر ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وراح ضحيتها شاب يتيم الأب، وفقير يقيم رفقة والدته، التي فقدت شقيقه لزهر قبل سنة فقط، في حادث مرور، تعود حسب سكان الحي، إلى مناوشة كلامية نشبت بين الضحية الذي عاد من صلاة الصبح كعادته، وأحد الشباب الذي كان في حالة سُكر، بسبب مطالبته بالكف عن سب الذات الإلهية، والتلفظ بالكلام البذيء، داخل الحي، وبصراخ عال، وهو ما لم يعجب المتهم، الذي أشهر سكينا، وطعن الضحية، على مستوى القلب فأسقطه أرضا، وفر نحو وجهة مجهولة، ليتم نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، أين لفظ أنفاسه قبل الوصول إليها، ويجري البحث عن القاتل مع تدخل كبار العائلتين لمنع أي انزلاقات.