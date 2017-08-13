اشتريت جحشا قبل سنتين، وكان عمره شهر واحد، وربيته أحسن تربية..! قمت في ذلك بمجهود فردي غير مسبوق..! أردت أن أنافس وزارة التربية والمنظومة التربوية، وأن أعكس رأي الناس في الحمار المغفل الجاهل "الحمار"!. وأن يجعل الحمار يقرأ ويكتب.. ويجتاز امتحان الباكالوريا في عامين..
بدأت معه بتعلم الكتابة بأن ربطت له قلما في قائمته الأولى اليمنى.. وهذا بعد أن علمته كيف يجلس وكيف ينزع القلم بفمه.. ويضعه خلف أذنيه كالنجار!..علمته في شهرين كيف يكتب ويقرأ ما يكتب! أكبر صعوبة وجدتها في النطق! فلقد تعود جينيا أن ينهق..! لكن أنا علمته أن يتكلم! بلغة عربية وفرنسية أيضا! الفرنسية لم يتعلمها بسهولة.. لكنه قال لي إنه لا يحبها لأنها لغة كلاب العائلة! فالكلاب كما قال هي التي تسمى بأسماء فرنسية ونناديها داخل البيت بكلمات فرنسية! " أنتم تتحدثون مع الكلاب في بيوتكم بالفرنسية.. وأنا لست كلبا.. ولا أريد تعلمها".. هكذا قال لي.. لكني أفهمته بأن الدولة تريد ذلك.. فقال لي: أريد أن أتعلم الأمازيغية أولا.. قلت له: والله أنا نفسي أريد ذلك وأشعر بأني حمار لكوني لا أعرف لغتي..!
تعلم جحشي... الذي أسميته "العاقل".. بعدما اكتشفت أنه أعقل مني ومن كثير ممن هم من جنسي!.. اكتشفت أنه يتعلم بسرعة وذكي أكثر مما كنا نتصور ومما ألصقنا به من تهم. برنامج السنوات الابتدائية ابتلعها هو في شهرين بدل سنوات..بل وصحح لي كثيرا من الأخطاء في البرنامج.. لاسيما الأخطاء اللغوية والإملائية وحتى التاريخية التي تواجدت في النصوص! في المرحلة المتوسطة.."العاقل" صار "يطير" في الرياضيات والعلوم والفيزياء واللغات والتربية المدنية..! صار يحدثني في المرحلة الثانوية..خلال منتصف السنة الثانية..عن الفلسفة ويناقشني في أمور لا أنكر أني أجهلها!.. وناقش معي فلسفة كانط... وهوبز.. وسبينوزا وشوبنهاور.. وروسو.. وديكارت.. والغزالي .. وابن رشد ومحيي الدين بن عربي في التصوف..! الحاصل أني غرقت معه...! شعرت بأني أنا حمار أمام جحش قد بدأ "يتحمر"!.."فجحشت" بالبكاء،! لا لأنه أفحمني في كثير من المسائل، بل لأني توصلت لأن أجعل من الجحش حمار المستقبل.. بفعل المنهجية والبرنامج السهل غير المكثف والمثابرة.. والعمل الميداني..! كما "أجحشت" و"أجحش" هو معي بالبكاء لبكائي"..لكون المنظومة التربوية رفضت أن تدخله المدرسة... بدعوى أنه "حمار" لا يفهم! وبدعوى أن المدرسة لا تريد أن تخرج "حمير"... بل تلامذة!..
بدون أن يدخل يوما للمدرسة ..تمكنت من أجعل من الجحش نابغة..! ثم أ"جحشت" بالبكاء ثانية.. عندما قال لي: سيدي.. أشكرك لأنك لم تدخلني المدرسة..!
وأفيق من نومي وابنتي التي تحضر نفسها للباكالوريا السنة المقبلة، تقول لي ونحن على شاطئ البحر في هذا اليوم المشمس: بابا.. البحر الأبيض المتوسط.. وين جاء؟
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1الأبطال لا يمُوتون؟!
2"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
Français English
الرأي
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
مصطفى فرحات
الجزائريون.. ومعضلة "المربّع الصفر"
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
الفيديو
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
عمار يزلي
اشتريت جحشا قبل سنتين، وكان عمره شهر واحد، وربيته أحسن تربية..! قمت في ذلك بمجهود فردي غير مسبوق..! أردت أن أنافس وزارة التربية والمنظومة التربوية، وأن أعكس رأي الناس في الحمار المغفل الجاهل "الحمار"!. وأن يجعل الحمار يقرأ ويكتب.. ويجتاز امتحان الباكالوريا في عامين..
مقالات سابقة للكاتب
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
شوارب.. قطط!
لـ "خولة" أطلال..
صداع المال السياسي
إلى الإمام.. سرْ!
بدأت معه بتعلم الكتابة بأن ربطت له قلما في قائمته الأولى اليمنى.. وهذا بعد أن علمته كيف يجلس وكيف ينزع القلم بفمه.. ويضعه خلف أذنيه كالنجار!..علمته في شهرين كيف يكتب ويقرأ ما يكتب! أكبر صعوبة وجدتها في النطق! فلقد تعود جينيا أن ينهق..! لكن أنا علمته أن يتكلم! بلغة عربية وفرنسية أيضا! الفرنسية لم يتعلمها بسهولة.. لكنه قال لي إنه لا يحبها لأنها لغة كلاب العائلة! فالكلاب كما قال هي التي تسمى بأسماء فرنسية ونناديها داخل البيت بكلمات فرنسية! " أنتم تتحدثون مع الكلاب في بيوتكم بالفرنسية.. وأنا لست كلبا.. ولا أريد تعلمها".. هكذا قال لي.. لكني أفهمته بأن الدولة تريد ذلك.. فقال لي: أريد أن أتعلم الأمازيغية أولا.. قلت له: والله أنا نفسي أريد ذلك وأشعر بأني حمار لكوني لا أعرف لغتي..!
تعلم جحشي... الذي أسميته "العاقل".. بعدما اكتشفت أنه أعقل مني ومن كثير ممن هم من جنسي!.. اكتشفت أنه يتعلم بسرعة وذكي أكثر مما كنا نتصور ومما ألصقنا به من تهم. برنامج السنوات الابتدائية ابتلعها هو في شهرين بدل سنوات..بل وصحح لي كثيرا من الأخطاء في البرنامج.. لاسيما الأخطاء اللغوية والإملائية وحتى التاريخية التي تواجدت في النصوص! في المرحلة المتوسطة.."العاقل" صار "يطير" في الرياضيات والعلوم والفيزياء واللغات والتربية المدنية..! صار يحدثني في المرحلة الثانوية..خلال منتصف السنة الثانية..عن الفلسفة ويناقشني في أمور لا أنكر أني أجهلها!.. وناقش معي فلسفة كانط... وهوبز.. وسبينوزا وشوبنهاور.. وروسو.. وديكارت.. والغزالي .. وابن رشد ومحيي الدين بن عربي في التصوف..! الحاصل أني غرقت معه...! شعرت بأني أنا حمار أمام جحش قد بدأ "يتحمر"!.."فجحشت" بالبكاء،! لا لأنه أفحمني في كثير من المسائل، بل لأني توصلت لأن أجعل من الجحش حمار المستقبل.. بفعل المنهجية والبرنامج السهل غير المكثف والمثابرة.. والعمل الميداني..! كما "أجحشت" و"أجحش" هو معي بالبكاء لبكائي"..لكون المنظومة التربوية رفضت أن تدخله المدرسة... بدعوى أنه "حمار" لا يفهم! وبدعوى أن المدرسة لا تريد أن تخرج "حمير"... بل تلامذة!..
بدون أن يدخل يوما للمدرسة ..تمكنت من أجعل من الجحش نابغة..! ثم أ"جحشت" بالبكاء ثانية.. عندما قال لي: سيدي.. أشكرك لأنك لم تدخلني المدرسة..!
وأفيق من نومي وابنتي التي تحضر نفسها للباكالوريا السنة المقبلة، تقول لي ونحن على شاطئ البحر في هذا اليوم المشمس: بابا.. البحر الأبيض المتوسط.. وين جاء؟