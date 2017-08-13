وفاة أستاذة متربصة بسبب صدمة الإقصاء بالوادي

علمت "الشروق" استنادا لمصادر مطلعة، أن أستاذة متربصة لغة فرنسية توفيت بعد إصابتها بنزول حاد لنسبة السكر عقب إقصائها من قائمة الناجحين بسبب قرار الوظيف العمومي بعدم تطابق شعبتها مع الشعب المطلوبة في مسابقة الأساتذة، حيث جاء هذا القرار بعد التدقيق من طرف الوظيف العمومي والذي أقصى بدوره 30 أستاذا ناجحا بالرغم من إنهاء عملية التربص المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية.

وحسب نفس ذات المصادر، فإن الأستاذة المتربصة بمتوسطة أحمد التجاني والقاطنة ببلدية سيدي عقبة بولاية بسكرة، شهدت حالة مرضية مفاجئة وهي نزول حاد في نسبة السكر مباشرة بعد سماعها خبر الإقصاء أين نقلت إلى مستشفى الولاية بالشط في حالة حرجة وفارقت الحياة هناك.

ويواصل الأساتذة الناجحون والمقصون احتجاجهم، مطالبين بالتعيينات وحقهم في التوظيف بعد التربص، وعلمت الشروق من مصادر مقربة أن الإدارة الوصية قد أرجأت التعيينات بعد العيد للنظر في قضية هؤلاء خاصة وأن ولاية الوادي مستها حركة مديري التربية وعين على رأسها مدير جديد.