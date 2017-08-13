شهد اليوم الأول من عيد الأضحى بالبويرة، عدم احترام الكثير من التجار والناقلين للتعليمة القاضية بضمان المناوبة الإجبارية يومي العيد، وهو ما نتج عنه ندرة للعديد من الخدمات على غرار النقل وتوفير مادتي الخبز والحليب، بالرغم من ممارسة البعض الآخر من التجار لنشاطهم بصورة عادية.
حيث وجد مواطنون ببعض المناطق من الولاية أنفسهم في رحلة بحث شاقة عن رغيف الخبز وكيس الحليب فضلا عن صعوبة التنقل لزيارة العائلة والأحباب، خاصة وأن اليوم الأول للعيد تصادف ويوم الجمعة، أين اتخذه بعض التجار والناقلين يوم راحة كاملة دون مراعاة قانون المناوبة الذي يضبط نشاطهم وكذا حاجة الزبائن لتلك المواد والخدمات الضرورية في مثل تلك المناسبات، وقد عبر هؤلاء المواطنين عن تذمرهم الشديد من الظاهرة التي باتت تتكرر مع كل مناسبة، أين يجدوا أنفسهم معاقبين حسب تعبيرهم تحت عنوان العيد.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1الغاز يبيد عائلة كاملة بالعاصمة يوم العيد
25 شبان من بوهارون في عداد المفقودين بعد فشلهم في "الحرقة"
3الطيب وبولنوار عاشا صديقين وماتا شهيدين
4مقتل شاب من خنشلة بطعنة خنجر بعد نهيه عن المنكر
5وفاة أستاذة متربصة بسبب صدمة الإقصاء بالوادي
Français English
الرأي
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
مصطفى فرحات
الجزائريون.. ومعضلة "المربّع الصفر"
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
الفيديو
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
الخبز والحليب و الماء عملة نادرة في اليوم الأول من العيد
تجار وناقلون يضربون تعليمة المناوبة الإجبارية عرض الحائط بالبويرة
أحسن حراش
شهد اليوم الأول من عيد الأضحى بالبويرة، عدم احترام الكثير من التجار والناقلين للتعليمة القاضية بضمان المناوبة الإجبارية يومي العيد، وهو ما نتج عنه ندرة للعديد من الخدمات على غرار النقل وتوفير مادتي الخبز والحليب، بالرغم من ممارسة البعض الآخر من التجار لنشاطهم بصورة عادية.
تغطيات ذات صلة
تجار وناقلون يضربون تعليمة المناوبة الإجبارية عرض الحائط بالبويرة
سيناريو أسود يتكرر مع كل مناسبة دينية ببجاية
وفاة أستاذة متربصة بسبب صدمة الإقصاء بالوادي
مقتل شاب من خنشلة بطعنة خنجر بعد نهيه عن المنكر
وفاة شقيقين وابنة عمهما حرقا أثناء شواء اللحم في تبسة
حيث وجد مواطنون ببعض المناطق من الولاية أنفسهم في رحلة بحث شاقة عن رغيف الخبز وكيس الحليب فضلا عن صعوبة التنقل لزيارة العائلة والأحباب، خاصة وأن اليوم الأول للعيد تصادف ويوم الجمعة، أين اتخذه بعض التجار والناقلين يوم راحة كاملة دون مراعاة قانون المناوبة الذي يضبط نشاطهم وكذا حاجة الزبائن لتلك المواد والخدمات الضرورية في مثل تلك المناسبات، وقد عبر هؤلاء المواطنين عن تذمرهم الشديد من الظاهرة التي باتت تتكرر مع كل مناسبة، أين يجدوا أنفسهم معاقبين حسب تعبيرهم تحت عنوان العيد.