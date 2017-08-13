الخبز والحليب و الماء عملة نادرة في اليوم الأول من العيد

تجار وناقلون يضربون تعليمة المناوبة الإجبارية عرض الحائط بالبويرة

date 2017/09/03 views 145 comments 0
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icon-writer أحسن حراش

شهد اليوم الأول من عيد الأضحى بالبويرة، عدم احترام الكثير من التجار والناقلين للتعليمة القاضية بضمان المناوبة الإجبارية يومي العيد، وهو ما نتج عنه ندرة للعديد من الخدمات على غرار النقل وتوفير مادتي الخبز والحليب، بالرغم من ممارسة البعض الآخر من التجار لنشاطهم بصورة عادية.

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حيث وجد مواطنون ببعض المناطق من الولاية أنفسهم في رحلة بحث شاقة عن رغيف الخبز وكيس الحليب فضلا عن صعوبة التنقل لزيارة العائلة والأحباب، خاصة وأن اليوم الأول للعيد تصادف ويوم الجمعة، أين اتخذه بعض التجار والناقلين يوم راحة كاملة دون مراعاة قانون المناوبة الذي يضبط نشاطهم وكذا حاجة الزبائن لتلك المواد والخدمات الضرورية في مثل تلك المناسبات، وقد عبر هؤلاء المواطنين عن تذمرهم الشديد من الظاهرة التي باتت تتكرر مع كل مناسبة، أين يجدوا أنفسهم معاقبين حسب تعبيرهم تحت عنوان العيد.

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