يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية لسنة 2017-2018، الإثنين، وهذا طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح المصدر ذاته أن مراسيم جلسة الافتتاح ستبدأ بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة الـ10 صباحا، تليها جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة على الساعة الـ11 صباحا.
وتعتبر هذه الدورة البرلمانية الأولى من نوعها في إطار العمل بضوابط دستور فيفري 2016، على أن تمتد لعشرة أشهر .
وستعرف الدورة نشاطا مكثفا،حيث سيتم مناقشة عدة مشاريع قوانين وعلى رأسها قانون المالية 2018، فضلا عن تفعيل آليات الانضباط والقانون الداخلي لنواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح توفيق طرش رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن الدورة التي تمتد من 4 سبتمبر إلى 2 جويلية ستكون كثيفة وسيتم المناقشة والمصادقة على حوالي 20 قانون على غرار قانون الصحة الجديد.
كما ستتخلل الدور حسب طرش العديد من الخرجات البرلمانية وزيارات لبعض المنشآت والأيام البرلمانية إضافة إلى مناقشة قانون المالية الذي أكد أنه لن يتميز بأي زيادات، مشيرا أن الدولة ماضية قدما في سياسيتها الاجتماعية.
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على رأسها قانون المالية 2018..
نواب البرلمان يناقشون 20 قانونا في الدورة الأولى
الشروق أونلاين
يفتتح البرلمان بغرفتيه دورته العادية لسنة 2017-2018، الإثنين، وهذا طبقا لأحكام المادة 135 من الدستور، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
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وأوضح المصدر ذاته أن مراسيم جلسة الافتتاح ستبدأ بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة الـ10 صباحا، تليها جلسة الافتتاح بمقر مجلس الأمة على الساعة الـ11 صباحا.
وتعتبر هذه الدورة البرلمانية الأولى من نوعها في إطار العمل بضوابط دستور فيفري 2016، على أن تمتد لعشرة أشهر .
وستعرف الدورة نشاطا مكثفا،حيث سيتم مناقشة عدة مشاريع قوانين وعلى رأسها قانون المالية 2018، فضلا عن تفعيل آليات الانضباط والقانون الداخلي لنواب المجلس الشعبي الوطني.
وأوضح توفيق طرش رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، أن الدورة التي تمتد من 4 سبتمبر إلى 2 جويلية ستكون كثيفة وسيتم المناقشة والمصادقة على حوالي 20 قانون على غرار قانون الصحة الجديد.
كما ستتخلل الدور حسب طرش العديد من الخرجات البرلمانية وزيارات لبعض المنشآت والأيام البرلمانية إضافة إلى مناقشة قانون المالية الذي أكد أنه لن يتميز بأي زيادات، مشيرا أن الدولة ماضية قدما في سياسيتها الاجتماعية.