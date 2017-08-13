قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين خلال دورة سبتمبر 2017، إدراج تخصصات جديدة لأول مرة، تعنى بمجالات التكنولوجيا والرقمنة، وذلك في إطار الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تخصصات الأمن الصناعي، إعادة تأهيل وتجديد البنايات، ترميم المواقع الأثرية، تركيب الألواح الشمسية الضوئية و الحرارية... إلخ
وذكرت مصادر من وزارة التكوين المهني، لـ"الشروق" أن الأخيرة تسعى لتنويع عروض التكوين لفائدة الشباب من دون مستوى دراسي، حيث تمت برمجة ،101 تخصص لفائدة هذه الفئة بداية من شهر سبتمبر، ومن بين التخصصات التي سيتم فتحها تلك التي تشمل فروع التركيب الصحي، الألبسة والنسيج، الفلاحة، تربية الحيوانات الصغيرة، حلاقة الرجال، الغسيل والكي بالبخار، الفندقة.
وفي هذا الشأن، ستشرع الوزارة الوصية خلال دورة سبتمبر 2017 بافتتاح عدة هياكل على مستوى التراب الوطني منها 3 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني بولايات التالية تيارت و تيزي وزو وسيدي بلعباس، ضف إلى ذلك فتح مركزين للتكوين المهني والتمهين بتينزواتين بولاية تمنراست والطارف، وسيتم استلام هاته الهياكل قيد الإنشاء القانوني مع نهاية سنة 2017.
أما فيما يخص الوسائل التقنية التي باشرت بها الوزارة فقد تم استلام 119 تجهيز تقني وبيداغوجي لفائدة المؤسسات المنشأة حديثا ومركبة في مواقعها، مبرزة أنه سيتم تشغيلها مع دخول التكوين لدورة سبتمبر 2017، أين سيتم استلام 26 تجهيزا خاصا بفروع الإعلام الآلي موجهة للولايات الآتية عنابة، بشار، جيجل، الأغواط، معسكر، أم البواقي، تيارت وتيزي وزو، إضافة إلى 84 تجهيز أخر سيتم استلامها وتركيبها قبل نهاية السنة الحالية من بينها 11 تخصصا مرتبطا باختصاص الإعلام الآلي.
وحسب المعلومات، إن عدد مناصب التأطير التقنية والبيداغوجية الدائمة تجاوزت 26 ألف منصب مالي زيادة على ذلك تنظيم عمليات توظيف لتاطير الاختصاصات الجديدة، مشيرة إلى إن الوزارة قامت بالتكفل بـ9 ألاف مستخدم في عدة مجالات مرتبطة بالترقية والتكوين وإعادة الرسكلة. أما فيما يتعلق بالتمهين الذي يعتبر من أولويات القطاع لهذه السنة فإن الوزارة تعمل وفق احتياجات المؤسسات الاقتصادية من أجل تسهيل قابلية تشغيل الشباب المتخرجين من القطاع.
وبلغة الأرقام فقد قدر العدد الإجمالي للمسجلين لمتابعة التكوين المتوج بشهادات لـ فيفري الفارط، 85 بالمائة، موضحا بأن الوزارة أعطت اهتماما بالغا للتكوين عن بعد هذه السنة بهدف توفير فرص جديدة للمتكونين الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمؤسسات أو متابعة أنماط أخرى من التكوين.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
هل أعادت نتائج التشريعيات صياغة نفس المشهد البرلماني؟
الأكثر تفاعلا
1الجيش يؤكد مرة أخرى التزامه بمهامه الدستورية فقط
2عليكم بالحيطة والحذر.. الجزائر تحيط بها مخاطر أمنية
3تسجيل 12 حالة وفاة وسط الحجاج الجزائريين
4قوانين اجتماعية "تُفخخ" الدورة الخريفية للبرلمان!
5اكتشفنا تصريحات كاذبة وتضخيما للخسائر من بعض المتضررين
Français English
الرأي
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
مصطفى فرحات
الجزائريون.. ومعضلة "المربّع الصفر"
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
الفيديو
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
إمرأة "رخامية" تحول الصخر والإسمنت إلى قطع فنية
تشمل الفندقة وفروع التركيب الصحي وإعادة ترميم البنايات وغيرها
أكثر من 100 مائة تخصص جديد في معاهد التكوين المهني
نسرين برغل
قررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين خلال دورة سبتمبر 2017، إدراج تخصصات جديدة لأول مرة، تعنى بمجالات التكنولوجيا والرقمنة، وذلك في إطار الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تخصصات الأمن الصناعي، إعادة تأهيل وتجديد البنايات، ترميم المواقع الأثرية، تركيب الألواح الشمسية الضوئية و الحرارية... إلخ
تغطيات ذات صلة
سيارات 2017 لن تصل قبل 2018!
أكثر من 100 مائة تخصص جديد في معاهد التكوين المهني
نواب البرلمان يناقشون 20 قانونا في الدورة الأولى
أول رحلة عودة للحجاج الجزائريين هذا الأربعاء
اكتشفنا تصريحات كاذبة وتضخيما للخسائر من بعض المتضررين
وذكرت مصادر من وزارة التكوين المهني، لـ"الشروق" أن الأخيرة تسعى لتنويع عروض التكوين لفائدة الشباب من دون مستوى دراسي، حيث تمت برمجة ،101 تخصص لفائدة هذه الفئة بداية من شهر سبتمبر، ومن بين التخصصات التي سيتم فتحها تلك التي تشمل فروع التركيب الصحي، الألبسة والنسيج، الفلاحة، تربية الحيوانات الصغيرة، حلاقة الرجال، الغسيل والكي بالبخار، الفندقة.
وفي هذا الشأن، ستشرع الوزارة الوصية خلال دورة سبتمبر 2017 بافتتاح عدة هياكل على مستوى التراب الوطني منها 3 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني بولايات التالية تيارت و تيزي وزو وسيدي بلعباس، ضف إلى ذلك فتح مركزين للتكوين المهني والتمهين بتينزواتين بولاية تمنراست والطارف، وسيتم استلام هاته الهياكل قيد الإنشاء القانوني مع نهاية سنة 2017.
أما فيما يخص الوسائل التقنية التي باشرت بها الوزارة فقد تم استلام 119 تجهيز تقني وبيداغوجي لفائدة المؤسسات المنشأة حديثا ومركبة في مواقعها، مبرزة أنه سيتم تشغيلها مع دخول التكوين لدورة سبتمبر 2017، أين سيتم استلام 26 تجهيزا خاصا بفروع الإعلام الآلي موجهة للولايات الآتية عنابة، بشار، جيجل، الأغواط، معسكر، أم البواقي، تيارت وتيزي وزو، إضافة إلى 84 تجهيز أخر سيتم استلامها وتركيبها قبل نهاية السنة الحالية من بينها 11 تخصصا مرتبطا باختصاص الإعلام الآلي.
وحسب المعلومات، إن عدد مناصب التأطير التقنية والبيداغوجية الدائمة تجاوزت 26 ألف منصب مالي زيادة على ذلك تنظيم عمليات توظيف لتاطير الاختصاصات الجديدة، مشيرة إلى إن الوزارة قامت بالتكفل بـ9 ألاف مستخدم في عدة مجالات مرتبطة بالترقية والتكوين وإعادة الرسكلة. أما فيما يتعلق بالتمهين الذي يعتبر من أولويات القطاع لهذه السنة فإن الوزارة تعمل وفق احتياجات المؤسسات الاقتصادية من أجل تسهيل قابلية تشغيل الشباب المتخرجين من القطاع.
وبلغة الأرقام فقد قدر العدد الإجمالي للمسجلين لمتابعة التكوين المتوج بشهادات لـ فيفري الفارط، 85 بالمائة، موضحا بأن الوزارة أعطت اهتماما بالغا للتكوين عن بعد هذه السنة بهدف توفير فرص جديدة للمتكونين الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمؤسسات أو متابعة أنماط أخرى من التكوين.