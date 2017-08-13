استحداث إقامات الإبداع والتكفل بالكتاب والترويج له ديوان حقوق التأليف يقر إجراءات جديدة للاستفادة من دعم النشر والكتاب

اقر الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة برنامج دعم جديد يشمل تمويل إقامة الكتاب والمبدعين فضلا عن برامج الدعم للنشر والإشهار للكتاب الجزائري محليا ودوليا وانشاء مكتبات..

وحسب برنامج التوزيع الناتج عن "الإتاوة المحصلة عن الاستنساخ الخطي" فإن البرنامج الجديد يخصص 10 في المائة من مداخليه للتكفل بالحالة الاجتماعية للكتاب.

ويضاف إلى هذه الإجراءات استحداث وسير إقامات للكتاب والدعم المالي للمؤلفين للتفرغ للكتابة أو الترجمة، حيث يتم سنويا تمويل إقامات للكتابة لفائدة مؤلفين يدعم ترشحهم ناشر محترف، لهم مصنفان أدبيان على الأقل منشوران لحساب الناشر، وتحدد مدة الإقامة بأربعة أشهر على الأكثر وتفضل الإقامات الواقعة خارج المناطق الحضرية على أن تخصص منحة مالية لمن يقع عليه الاختيار تقدر بثلاث آلاف دينار يوميا عن كل يوم حضور فعلي. الكتاب الذين يقع عليهم الاختيار يقترحون برنامجا تصادق عليه مديرية الثقافية للولاية محل الإقامة ويتضمن 5 مداخلات على الأقل في المؤسسات المدرسية والثقافية مقابل التزام بنشر الكتاب يعدها الناشر.

تخصص مساعدات للمكتبات الناشئة والدعم المالي للإشهار وترويج الكتاب وكذا الطباعة لحساب المؤلف، حيث تشترط المادة 14 من القانون المحدد لكيفية توزيع برامج الدعم والمساعدة على الناشرين تقديم "عن كل كتاب مرشح لطلب الدعم 3 فواتير شكلية تتضمن سعر الطباعة الإجمالية وبالوحدة صادر من ثلاث مطابع يجب أن تكون واحدة على الأقل تابعة لمؤسسة عمومية"، و مول الديوان 50 في المائة من تكلفة انجاز الطبعة الأولى للكتاب لحساب المؤلف، كما يتحمل الديوان النفقات المترتبة عن البحث الوثائقي بالتزامن مع تنفيذ خطة العمل التي تكون قد وافقت عليها اللجنة.

كما يمول الديوان استنادا إلى ذات المرسوم 70 في المائة من القرض الموجه لدعم المكتبات العامة والمتخصصة بهدف تمويل تكوين جزئي لمخزون أولى تدوم فترة تسديده ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

في جانب آخر، يدعم الديوان كافة أشكال الترويج للكتاب الجزائري مثل شراء مساحات إشهارية وتنظيم مقاه أدبية وتمويل مشاركة المؤلفين الجزائريين في المحافل الدولية المخصصة للكتاب.

تقوم الوزارة وفقا للمرسوم الجديد بنشر إعلان استدراج الترشيحات مرتين في السنة وتدرس الطلبات على دعم البيع في المكتبات وكذلك تلك التي تتعلق بترقية الكتاب الجزائري تكون محل تقرير يعده عضوان من اللجنة يختارهما رئيس الديوان من بين المحترفين في مجال الكتاب.