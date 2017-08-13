نفت مصالح ولاية المسيلة، المعلومات المتداولة عن إمكانية تأجيل عملية دراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري في بوسعادة، وأوضحت بأن المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بعاصمة الولاية مقداد حاج، يبدي شخصيا حرصا على المتابعة المستمرة على مختلف مراحل العملية التي تخص توزيع السكنات الاجتماعية العمومية الإيجارية على وجه التحديد في دائرة بوسعادة.
وأوضحت ذات الجهات بأن والي الولاية أعطى تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين القائمين على هذا الملف تقضي بضرورة ايلاء العناية التامة لجميع الملفات من خلال دراسة كل الطلبات دون استثناء أو تمييز من خلال التحلي بالنزاهة والشفافية ومنح كل ذي حق حقه بعيدا عن أية أساليب بيروقراطية أو طرق ملتوية.
كما فند بيان لمصالح الولاية، المعلومات المتداولة في الشارع المحلي التي تتعلق بربط عملية التوزيع بالانتخابات المحلية المقبلة المزمع تنظيمها قبيل نهاية 2017.
للإشارة، فإن مدينة بوسعادة شهدت مؤخرا عدة احتجاجات ومطالب تقضي بضرورة الإسراع في الإفراج عن الحصص السكنية الجاهزة والقابلة للتوزيع والتي تفوق ألف وحدة سكنية من أصل ما يفوق 30 ألف ملف في بوسعادة على وجه التحديد حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، والتي تعرف بطءا نتيجة تأخر عملية التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات والتي كانت عائقا في وجه السلطات المحلية، حيث طمأن في ذات الصدد الوالي في عدة خرجات وفي تصريحات للصحافة المحلية على أنه سيتم قبل نهاية العام توزيع ما يفوق 5 آلاف وحدة على مستوى بلديات الولاية والتي شرع فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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مصالح الولاية تنفي ربط عملية التوزيع بالانتخابات المحلية
الوالي يأمر بدراسة كافة ملفات طالبي السكن الإيجاري في بوسعادة
طيب بوداود
نفت مصالح ولاية المسيلة، المعلومات المتداولة عن إمكانية تأجيل عملية دراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري في بوسعادة، وأوضحت بأن المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بعاصمة الولاية مقداد حاج، يبدي شخصيا حرصا على المتابعة المستمرة على مختلف مراحل العملية التي تخص توزيع السكنات الاجتماعية العمومية الإيجارية على وجه التحديد في دائرة بوسعادة.
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الوالي يأمر بدراسة كافة ملفات طالبي السكن الإيجاري في بوسعادة
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وأوضحت ذات الجهات بأن والي الولاية أعطى تعليمات صارمة للمسؤولين المحليين القائمين على هذا الملف تقضي بضرورة ايلاء العناية التامة لجميع الملفات من خلال دراسة كل الطلبات دون استثناء أو تمييز من خلال التحلي بالنزاهة والشفافية ومنح كل ذي حق حقه بعيدا عن أية أساليب بيروقراطية أو طرق ملتوية.
كما فند بيان لمصالح الولاية، المعلومات المتداولة في الشارع المحلي التي تتعلق بربط عملية التوزيع بالانتخابات المحلية المقبلة المزمع تنظيمها قبيل نهاية 2017.
للإشارة، فإن مدينة بوسعادة شهدت مؤخرا عدة احتجاجات ومطالب تقضي بضرورة الإسراع في الإفراج عن الحصص السكنية الجاهزة والقابلة للتوزيع والتي تفوق ألف وحدة سكنية من أصل ما يفوق 30 ألف ملف في بوسعادة على وجه التحديد حسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق"، والتي تعرف بطءا نتيجة تأخر عملية التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات والتي كانت عائقا في وجه السلطات المحلية، حيث طمأن في ذات الصدد الوالي في عدة خرجات وفي تصريحات للصحافة المحلية على أنه سيتم قبل نهاية العام توزيع ما يفوق 5 آلاف وحدة على مستوى بلديات الولاية والتي شرع فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية.