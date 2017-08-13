تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بالبويرة نهاية الأسبوع من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في ترويع والاعتداء على مستعملي الطريق السيار، متكونة من 4 عناصر تم تقديمهم أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس الاحتياطي.
وحسب المصدر، فإن معلومات أولية كانت تفيد بتواجد عصابة تتكون من 4 عناصر تقوم بالاعتداء على مستعملي الطريق السيار لاسيما الذين تجبرهم الأعطاب بمركباتهم على التوقف، حيث يتعرضون لسلب أموالهم وممتلكاتهم تحت طائلة التهديد والضرب، ليتم استغلال المعلومة ومباشرة عملية ترصد للعصابة، أين أوقف عناصرها ليلا بالقرب من المحول الرابط بين الطريق السيار وطريق سور الغزلان مع حجز أسلحة بيضاء كانوا يستعملونها في ترويع ضحاياهم.
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درك البويرة يوقف عصابة تعتدي على مستعملي الطريق السيار
أحسن حراش
تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية بالبويرة نهاية الأسبوع من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في ترويع والاعتداء على مستعملي الطريق السيار، متكونة من 4 عناصر تم تقديمهم أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس الاحتياطي.
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وحسب المصدر، فإن معلومات أولية كانت تفيد بتواجد عصابة تتكون من 4 عناصر تقوم بالاعتداء على مستعملي الطريق السيار لاسيما الذين تجبرهم الأعطاب بمركباتهم على التوقف، حيث يتعرضون لسلب أموالهم وممتلكاتهم تحت طائلة التهديد والضرب، ليتم استغلال المعلومة ومباشرة عملية ترصد للعصابة، أين أوقف عناصرها ليلا بالقرب من المحول الرابط بين الطريق السيار وطريق سور الغزلان مع حجز أسلحة بيضاء كانوا يستعملونها في ترويع ضحاياهم.