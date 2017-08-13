قتل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، شقيقان يبلغان من العمر 32 و35 سنة على التوالي، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في شجار عنيف بين عائلتين بحي العزامية ببلدية عين أزال الواقعة جنوب ولاية سطيف.
وحسب مصادر "الشروق"، فإن أسباب اندلاع الشجار الدموي تعود لخلافات بين العائلتين اللتين تربطهما علاقة قرابة وتحملان نفس اللقب، حول شاة، حيث كان أحد أفراد العائلتين بالسوق المخصص لبيع الأغنام والأبقار يشترى شاة فأراد قريبه أن يشتريها بزيادته للسعر المقدم من قبل الأول، ومن وقتها تطور الخلاف ثم اندلع بطريقة مباشرة مساء السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أين دخل أفراد العائلتين في شجار عنيف استعملت فيه العصي والأسلحة البيضاء، وانتهى بمقتل الشقيقين، بعد تلقيهما ضربات خطيرة على مستوى الرأس بالعصي، حيث تم نقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى يوسف يعلاوي بعين أزال، من طرف مصالح الحماية المدنية، لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة في قاعة الإنعاش لخطورة الضربات التي تلقوها على مستوى الرأس، كما أصيب في ذات الشجار العنيف، 8 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقل أحدهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سعاندة عبد النور بسطيف، لخطورة الإصابة، ولم يتوقف الشجار العنيف إلا بعد تدخل مصالح الأمن والتي أوقفت 13 شخصا، تزامنا مع تدخل كبار المنطقة لمنع انزلاقات عادة ما تحدث في المنطقة التي شهدت حسب مصادر محلية غير رسمية 13 جريمة قتل في السنتين الأخيرتين.
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الشجار وقع بين أقارب في ثاني أيام العيد
قتيلان و8 جرحى بسبب شاة في سطيف
سمير منصوري
قتل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، شقيقان يبلغان من العمر 32 و35 سنة على التوالي، فيما أصيب 8 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في شجار عنيف بين عائلتين بحي العزامية ببلدية عين أزال الواقعة جنوب ولاية سطيف.
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وحسب مصادر "الشروق"، فإن أسباب اندلاع الشجار الدموي تعود لخلافات بين العائلتين اللتين تربطهما علاقة قرابة وتحملان نفس اللقب، حول شاة، حيث كان أحد أفراد العائلتين بالسوق المخصص لبيع الأغنام والأبقار يشترى شاة فأراد قريبه أن يشتريها بزيادته للسعر المقدم من قبل الأول، ومن وقتها تطور الخلاف ثم اندلع بطريقة مباشرة مساء السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أين دخل أفراد العائلتين في شجار عنيف استعملت فيه العصي والأسلحة البيضاء، وانتهى بمقتل الشقيقين، بعد تلقيهما ضربات خطيرة على مستوى الرأس بالعصي، حيث تم نقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى يوسف يعلاوي بعين أزال، من طرف مصالح الحماية المدنية، لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة في قاعة الإنعاش لخطورة الضربات التي تلقوها على مستوى الرأس، كما أصيب في ذات الشجار العنيف، 8 أشخاص بإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقل أحدهم على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي سعاندة عبد النور بسطيف، لخطورة الإصابة، ولم يتوقف الشجار العنيف إلا بعد تدخل مصالح الأمن والتي أوقفت 13 شخصا، تزامنا مع تدخل كبار المنطقة لمنع انزلاقات عادة ما تحدث في المنطقة التي شهدت حسب مصادر محلية غير رسمية 13 جريمة قتل في السنتين الأخيرتين.