تراجعت وزارة التربية الوطنية، عن القرار القاضي برفع أسعار الكتب المدرسية، حيث أكدت في بيان صادر عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أن الأسعار لسنة 2016 تبقى سارية المفعول للدخول المقبل 2017/2018 دون زيادة.
أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أن أسعار الكتب المدرسية لسنة 2016 تبقى سارية المفعول للدخول المدرسي بدون أي زيادة، ويكون بذلك قد تراجع عن قرار الزيادة التي أقرها خلال المنتصف الثاني من شهر أوت الماضي، في تعليمة رسمية وجهها المركز الوطني للتوزيع والتوثيق لمديريات التربية للولايات، مفتشي التربية والتعليم ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، يقر فيها بوجود تغيير في الأسعار، أين طلب منهم التريث في بيع الكتب إلى حين ضبط الأسعار.
وأوضح الديوان، في بيانه الجديد الصادر، الأحد، أن أسعار الكتب الجديدة للسنة الثالثة الرابعة ابتدائي والسنة الثانية والثالثة متوسط عرفت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ سعر كتاب السنة الثالثة ابتدائي 1650دينار بدلا من 1770 دينار، وكتب السنة الرابعة ابتدائي 2090 دينار بدلا من 2350 دينار، أما كتب السنة الثانية متوسط فقد بلغ سعرها 1778.21 دينار بدلا من 2015 دينار وكتب السنة الثالثة متوسط 1808.43 دينار بدلا من 2385 دينار.
ومعلوم، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أعلنت عن توزيع 65 مليون كتاب مدرسي في الدخول المدرسي المقبل، على أن يتم تنظيم معرض للكتاب المدرسي في الفترة بين الـ5 و الـ12 سبتمبر الجاري عبر كامل التراب الوطني لتمكين الأولياء من اقتنائها، بالمقابل رفضت لجنة "المطابقة" المصادقة على 7 كتب مدرسية جديدة المعروفة "بالجيل الثاني" الموجهة لتلاميذ السنة الثانية والثالثة متوسط بسبب الأخطاء التي سجلت بها، على أن تتم مراجعتها والتدقيق فيها وتصحيحها لتكون جاهزة في الدخول المقبل 2018/2019.
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بعد أن كان ديوان المطبوعات يعتزم إقرار زيادات عليها
استقرار في أسعار الكتب المدرسية
نشيدة قوادري
صحافية بالقسم الوطني في جريدة الشروق، مهتمة بالشؤون التربوية
تراجعت وزارة التربية الوطنية، عن القرار القاضي برفع أسعار الكتب المدرسية، حيث أكدت في بيان صادر عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أن الأسعار لسنة 2016 تبقى سارية المفعول للدخول المقبل 2017/2018 دون زيادة.
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أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أن أسعار الكتب المدرسية لسنة 2016 تبقى سارية المفعول للدخول المدرسي بدون أي زيادة، ويكون بذلك قد تراجع عن قرار الزيادة التي أقرها خلال المنتصف الثاني من شهر أوت الماضي، في تعليمة رسمية وجهها المركز الوطني للتوزيع والتوثيق لمديريات التربية للولايات، مفتشي التربية والتعليم ومديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، يقر فيها بوجود تغيير في الأسعار، أين طلب منهم التريث في بيع الكتب إلى حين ضبط الأسعار.
وأوضح الديوان، في بيانه الجديد الصادر، الأحد، أن أسعار الكتب الجديدة للسنة الثالثة الرابعة ابتدائي والسنة الثانية والثالثة متوسط عرفت انخفاضا مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ سعر كتاب السنة الثالثة ابتدائي 1650دينار بدلا من 1770 دينار، وكتب السنة الرابعة ابتدائي 2090 دينار بدلا من 2350 دينار، أما كتب السنة الثانية متوسط فقد بلغ سعرها 1778.21 دينار بدلا من 2015 دينار وكتب السنة الثالثة متوسط 1808.43 دينار بدلا من 2385 دينار.
ومعلوم، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد أعلنت عن توزيع 65 مليون كتاب مدرسي في الدخول المدرسي المقبل، على أن يتم تنظيم معرض للكتاب المدرسي في الفترة بين الـ5 و الـ12 سبتمبر الجاري عبر كامل التراب الوطني لتمكين الأولياء من اقتنائها، بالمقابل رفضت لجنة "المطابقة" المصادقة على 7 كتب مدرسية جديدة المعروفة "بالجيل الثاني" الموجهة لتلاميذ السنة الثانية والثالثة متوسط بسبب الأخطاء التي سجلت بها، على أن تتم مراجعتها والتدقيق فيها وتصحيحها لتكون جاهزة في الدخول المقبل 2018/2019.