حركة واسعة في السلك الدبلوماسي قريبا بعد 8 أشهر من الشغور.. مسدوا سفيرا للجزائر بباريس

عين الرئيس بوتفليقة، الدبلوماسي عبد القادر مسدوا، سفير للجزائر بالعاصمة الفرنسية باريس، خلفا للسفير المبعد من منصبه عمار بن جامع، وسيتولى مسدوا الذي يشغل مستشار وزير الخارجية عبد القادر مساهل، مهامه رسميا بعد نيله الموافقة من الحكومة الفرنسية، وفق ما تقتضيه الأعراف الدبلوماسية.

ونقلت مصادر موثوقة للشروق، أن تعيين سفير الجزائر السابق بنيجيريا وصربيا، في أهم تمثيلية دبلوماسية للجزائر في الخارج، يأتي في سياق التحضير للحركة الشاملة في السلك الدبلوماسي، وتحدثت مراجع إعلامية في وقت سابق أن التعيينات قد تشمل كل من "الرباط، تونس، لشبونة، لندن، جنيف، أوتاوا، بوينس آيرس، بوغوتا، بريتوريا، الدوحة، القاهرة، أبو ظبي، براغ ووارسو وبودابست، زغرب، كانبيرا، لاهاي"، وسيعلن عنها في وقت لاحق، وهي الحركة التي تأتي تبعا في الحركة التي مست سلكي القضاء والإدارة المحلية، ونبه مصدر الشروق إلى "كفاءة الدبلوماسي عبد القادر بن مسدوا، وتمكنه في إدارة الملفات الصعبة، الأمر الذي أهله ليكون مستشارا مقربا جدا من الوزير مساهل".

وإن كانت الحركة في السلك الدبلوماسي أمرا اعتياديا، لكن التعيين هذه المرة خاصة في العاصمة الفرنسية باريس له ميزة خاصة، فهو سينهي حالة الشغور التي مست أهم سفارة للجزائر في الخارج، منذ أزيد من 8 أشهر، أي بعد إبعاد السفير السابق عبد القادر بن جامع، والذي كان واحدا من "ضحايا" المنتدى الإفريقي للاستثمار الذي عُقد نهاية السنة الماضية، وبحسب التسريبات حينها، فإن بن جامع أصدر تأشيرات لدخول التراب الجزائري لفائدة أعضاء في مجلس رؤساء المؤسسات لفرنسا "ميداف"، دون أن يعود إلى مصالح وزارة الخارجية، خاصة وأن الميداف لم يكن مدعوا للمنتدى، ويكن المعني قد اصدر التأشيرات بناءا على طلب منتدى رؤساء المؤسسات، ومع توالي "فضائح" المنتدى كان بن جامع واحدا ممن وجدوا أنفسهم في خانة "المغضوب عليهم".

ورغم طول مدة شغور المنصب، خاصة بدولة حيوية بالنسبة للجزائر، لم يبد وزير الخارجية عبد القادر مساهل "قلقا" من هذا الوضع غير المسبوق، وقال قبل أيام في لقاء مصغر مع صحفيين استفسروه في هذا الموضوع "ليس هنالك إشكال، الأمر في سفارتنا يسير بشكل اعتيادي، وسيتم تعيين سفير في الوقت المناسب... لا تنتظروا تعيين سفير بصفة أحادية، تعيين السفراء سيكون في إطار حركة شاملة".

وترتبط الجزائر وباريس بعلاقات "استثنائية" للغاية، مازالت رواسب الماضي الاستعماري تلفها، ففيما تفضل فرنسا وفق مقاربتها التي تحمل الكثير من "الأنانية"، بالدعوة للنظر إلى المستقبل وتناسي مع وقع طيلة 132 سنة من الاستعمار، مع المحافظة على حضورها خاصة في الجانب الاقتصادي في ظل وجود منافسين آخرين خاصة من الصين.

وعلى هذا الأساس سيجد السفير الجديد نفسه في مواجهة الكثير من "الملفات الملغمة"، وأول ورشاته التحضير للزيارة التي سيجريها الرئيس ايمانوال ماكرون في وقت لاحق إلى الجزائر، وتسريع وتيرة الاستثمار الفرنسي في الجزائر، حيث اشتكت الحكومة على لسان الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال من عدم وجود "استثمار فرنسي في الجزائر منذ ثلاث سنوات"، رغم المزايا الكبيرة التي تستفيد منها الشركات الفرنسية في الجزائر، وتعطل إقامة مصنع بيجو سيتروان في الجزائر، إضافة إلى البعد الإنساني في العلاقة مع فرنسا التي يقيم على ترابها أزيد من 5 مليون.