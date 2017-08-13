شاب يقتل مؤذنا عقب صلاة الفجر بتيزي وزو

اهتزت مدينة تيقزيرت شمال ولاية تيزي وزو، فجر الأحد، على وقع جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها مؤذن متطوع في مسجد المدينة، على يد صديقه الذي طعنه بسلاح ابيض وارداه قتيلا، فور إتمامه لأذان فجر الأحد، وقد ألقي القبض عليه ساعات بعد تنفيذ جرمه.

الحادثة التي هزت هدوء تيقزيرت ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، راح ضحيتها المؤذن المتطوع المدعو "جمال.ح" البالغ من العمر 40 سنة، رب عائلة، تعود حسب المصادر التي أوردت الخبر لـ"الشروق" إلى خلاف شب بين الطرفين بعد صلاة العشاء ليلة السبت داخل المسجد، ما جعل الجاني يترصد ضحيته الأحد، لدى خروجه لرفع آذان الفجر وانتظره حتى فرغ من ذلك ليباغته بعدة طعنات في مختلف أنحاء جسمه وهم بذبحه قبل تدخل بعض المارة ومنعه من ذلك، إلا أن الضحية توفي في عين المكان متأثرا بجراحه، وقد تم إخطار مصالح الأمن والحماية المدينة التي تنقلت لتحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيقزيرت قصد التشريح، في حين أوقفت مصالح الأمن الفاعل وهو صديق للضحية في الأربعينيات من العمر، منحدر من قرية شرفة بذات البلدية، حيث يتواجد قيد التحقيق لكشف ملابسات الجريمة.