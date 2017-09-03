في اجتماع لمكتب المجلس عقد الأحد السعيد بوحجة يوزع المهام على نوابه

تم بمقر المجلس الشعبي الوطني، الأحد، توزيع المهام بين أعضاء مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع ترأسه رئيس المجلس السعيد بوحجة.

وأوضح بيان المجلس، أن هذا الاجتماع المنعقد عشية افتتاح الدورة العادية للبرلمان لموسم 2017-2018 جاء طبقا للمواد 9، 11، 14، 15، 17 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيث تم في هذا الإطار تكليف أمين سنوسي نائب الرئيس بالمهام المتعلقة بشؤون التشريع وعبد القادر حجوج نائب الرئيس بالمهام المتعلقة بالعلاقات مع مجلس الأمة والحكومة والهيئات الدستورية الأخرى، فيما عين الحاج العايب نائب الرئيس المكلف بالمهام المتعلقة بشؤون النواب واسماعيل ميمون نائب الرئيس بالمهام المتعلقة بالعلاقات العامة.

كما كلف بوحجة جمال بوراس نائب الرئيس بالمهام المتعلقة بالنشاط الخارجي وفوزية بن سحنون نائب الرئيس بالمهام المتعلقة بالاتصال والثقافة والنشر والتكوين.

من جهة أخرىي تم تكليف نواب الرئيس محمد موساوجة وبوجمعة طورشي ومحمد أبي اسماعيل بالمهام المتعلقة بمتابعة الشؤون الإدارية والمراقبة المالية. وقد اختتمت أشغال هذا الاجتماع بالاتفاق على كيفية توزيع الأجنحة المخصصة لجلوس نواب مختلف التشكيلات السياسية داخل قاعة الجلسات.