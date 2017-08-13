جاءت الحلقة الأخيرة من برنامج"sequences d' archives" على شاشة "كنال ألجيري" والتي تم تخصيصها لملك الراي الشاب خالد مليئة بالكثير من المفاجآت، حيث تضمنت عرض مشاهد نادرة من حفلات قديمة لملك الراي، ناهيك عن حوار قديم مع والدته، كشفت من خلاله المزيد من الأسرار عن هذا الفنان الذي انطلق من الأحياء الشعبية لعاصمة غرب البلاد ليتحول إلى ظاهرة عالمية في ظرف سنوات قليلة!
ومما جاء في البرنامج المذكور أن الشاب خالد واجه رفضا شديدا من طرف عائلته ووالدته على وجه التحديد من أجل خوص تجربة الغناء، حيث تقول والدته إنها ضربته كثيرا وحرضت عليه العائلة من أجل منعه من ممارسة تلك الهواية، فهي كانت تفضل أن يكون متعلما ويكمل دراسته، أمر لم يستجب له خالد، في الوقت الذي أعادت فيه الحصة عرض مجموعة من الحفلات القديمة لصاحب أغنية "دي دي"، حيث كشفت عن رفضه من طرف برنامج "ألحان وشباب" في 1982 بسبب أدائه لأغنية القدس لفيروز، قبل أن يتم قبول مشاركته في مهرجان الراي الأول بوهران عام 1985 وهنالك حصل على المرتبة الأولى وتمكن من خوض غمار الاحتراف لأول مرة.
البرنامج عرض أيضا مجموعة من الشهادات لملحنين وكتّاب أثنوا جميعا على خالد واعتبروه ظاهرة غنائية لا تتكرر، وذلك منذ بداية عهده بالموسيقى والغناء في منتصف السبعينيات، كما تم تقديم مجموعة من الأغاني القديمة والتي غالبا ما يعد التلفزيون الجزائري الجهة الوحيدة التي تملكها في ظل تصويرها وعدم بثها لسنوات طويلة بسبب تحريم موسيقى الراي واعتبارها تتنافى مع الأخلاق وتخدش الحياء.
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"كنال ألجيري" تعرض مشاهد نادرة من حياة ملك الراي وبعض حفلاته..
خالد: "طردوني بسبب أغنية القدس".. ووالدته تعترف: "تمنيت لو أكمل تعليمه"!
يوسف الحاج
جاءت الحلقة الأخيرة من برنامج"sequences d' archives" على شاشة "كنال ألجيري" والتي تم تخصيصها لملك الراي الشاب خالد مليئة بالكثير من المفاجآت، حيث تضمنت عرض مشاهد نادرة من حفلات قديمة لملك الراي، ناهيك عن حوار قديم مع والدته، كشفت من خلاله المزيد من الأسرار عن هذا الفنان الذي انطلق من الأحياء الشعبية لعاصمة غرب البلاد ليتحول إلى ظاهرة عالمية في ظرف سنوات قليلة!
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ومما جاء في البرنامج المذكور أن الشاب خالد واجه رفضا شديدا من طرف عائلته ووالدته على وجه التحديد من أجل خوص تجربة الغناء، حيث تقول والدته إنها ضربته كثيرا وحرضت عليه العائلة من أجل منعه من ممارسة تلك الهواية، فهي كانت تفضل أن يكون متعلما ويكمل دراسته، أمر لم يستجب له خالد، في الوقت الذي أعادت فيه الحصة عرض مجموعة من الحفلات القديمة لصاحب أغنية "دي دي"، حيث كشفت عن رفضه من طرف برنامج "ألحان وشباب" في 1982 بسبب أدائه لأغنية القدس لفيروز، قبل أن يتم قبول مشاركته في مهرجان الراي الأول بوهران عام 1985 وهنالك حصل على المرتبة الأولى وتمكن من خوض غمار الاحتراف لأول مرة.
البرنامج عرض أيضا مجموعة من الشهادات لملحنين وكتّاب أثنوا جميعا على خالد واعتبروه ظاهرة غنائية لا تتكرر، وذلك منذ بداية عهده بالموسيقى والغناء في منتصف السبعينيات، كما تم تقديم مجموعة من الأغاني القديمة والتي غالبا ما يعد التلفزيون الجزائري الجهة الوحيدة التي تملكها في ظل تصويرها وعدم بثها لسنوات طويلة بسبب تحريم موسيقى الراي واعتبارها تتنافى مع الأخلاق وتخدش الحياء.