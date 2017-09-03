بعد اتهامه العام الماضي بالاستيلاء على أغنية قديمة للمرحوم الشاب حسني تحمل عنوان "أنا وصاحبي"، وقيامه بتسجيل لحنها على كلمات أغنية "أنا ماشي ساهل".. خرج نشطاء ومغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي ليتهموا الفنان المغربي سعد لمجرد بسرقة لحن أغنيته الجديدة "let go"، والتي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول لطرحها على موقع الفيديوهات "يوتوب".
وفي التفاصيل أن عددا كبيرا ممن استمعوا للأغنية، لاحظوا الشبه الكبير بين لحن وكليب سعد لمجرد وبين لحن أغنية "ديو" سبق وسجلها مُغني الراب الكندي "دريك" مع ريهانا، والتي تحمل اسم take care، تم اطلاقها منذ خمس سنوات.
"خرجة" سعد هذه، جعلت الكثير من المدونين يستنتجون بسرعة بأن "لمجرد" الذي مازال ينتظر حصوله على البراءة التامة من القضاء الفرنسي، ها هو يقحم نفسه اليوم أمام تهمة أخرى تطال أول أغنية جديدة يقدمها بعد الإفراج المشروط الذي حصل عليه؟؟
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
شارك برأيك
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
حكومة أزمة أم تصريف أعمال
حمس بين المصلحة الحزبية وضرورات المرحلة
الأكثر تفاعلا
1خالد: "طردوني بسبب أغنية القدس".. ووالدته تعترف: "تمنيت لو أكمل تعليمه"!
2ديوان حقوق التأليف يقر إجراءات جديدة للاستفادة من دعم النشر والكتاب
3سُعاد ماسي تشدو بالأوبرا المصرية في ربيع 2018
4المصرية زينة: لولا فيلم "بوحيرد" لما سمعت بالثورة الجزائرية!
5سعد لمجرد يسطو على مُغني الراب دريك وريهانا!!
Français English
الرأي
عمار يزلي
"الجحش" بكاء على التعليم.. والتربية
محمد حمادي
الأبطال لا يمُوتون؟!
التهامي مجوري
قافلة: الجزائر - غزة.. ماذا يقال عنا وعنكم بعدئذ؟
محمد الهادي الحسني
ما أفسد اليوم من البارحة
سليم قلالة
الإنسان والسياسة والعمران...
عمار يزلي
إن لم يكن في العيد، ففي عاشوراء!
رشيد ولد بوسيافة
تجار أم قطّاع طرق؟
مصطفى فرحات
الجزائريون.. ومعضلة "المربّع الصفر"
أبو بكر خالد سعد الله
الروائي رشيد بوجدرة ورفاقه
حبيب راشدين
ما تخفيه الصفقة بين داعش وحزب الله
الفيديو
زامبيا تعبث بالمنتخب الوطني.. وألكاراز يكمل مشروع ليكانس
اكتشاف مذهل للتخلص من مرض السرطان
بريطانيا: إحياء الذكرى العشرين لوفاة "أميرة القلوب" ديانا
ألكاراز يشدد على نقاط مباراة زامبيا ومبولحي جاهز لموقعة لوزاكا
ترامب يزور تكساس بعد العاصفة المدمرة هارفي
الجيش العراقي يستعيد السيطرة على كامل أحياء تلعفر
تصاعد الخلاف بين ترامب وأعضاء حزبه من الجمهوريين
مساع دولية لإلغاء استفتاء كردستان
هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز في مدينة روتردام
شباب بلوزداد .. بين "عزيمة" اللاعبين و "غياب" المسيرين .. !!
بعد استيلائه على إحدى أغاني المرحوم حسني..
سعد لمجرد يسطو على مُغني الراب دريك وريهانا!!
رابح. ع
بعد اتهامه العام الماضي بالاستيلاء على أغنية قديمة للمرحوم الشاب حسني تحمل عنوان "أنا وصاحبي"، وقيامه بتسجيل لحنها على كلمات أغنية "أنا ماشي ساهل".. خرج نشطاء ومغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي ليتهموا الفنان المغربي سعد لمجرد بسرقة لحن أغنيته الجديدة "let go"، والتي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول لطرحها على موقع الفيديوهات "يوتوب".
تغطيات ذات صلة
سُعاد ماسي تشدو بالأوبرا المصرية في ربيع 2018
المصرية زينة: لولا فيلم "بوحيرد" لما سمعت بالثورة الجزائرية!
سعد لمجرد يسطو على مُغني الراب دريك وريهانا!!
ديوان حقوق التأليف يقر إجراءات جديدة للاستفادة من دعم النشر والكتاب
وصول الشعر اللاتيني إلى الجزائر والوطن العربي حلم أعيشه
وفي التفاصيل أن عددا كبيرا ممن استمعوا للأغنية، لاحظوا الشبه الكبير بين لحن وكليب سعد لمجرد وبين لحن أغنية "ديو" سبق وسجلها مُغني الراب الكندي "دريك" مع ريهانا، والتي تحمل اسم take care، تم اطلاقها منذ خمس سنوات.
"خرجة" سعد هذه، جعلت الكثير من المدونين يستنتجون بسرعة بأن "لمجرد" الذي مازال ينتظر حصوله على البراءة التامة من القضاء الفرنسي، ها هو يقحم نفسه اليوم أمام تهمة أخرى تطال أول أغنية جديدة يقدمها بعد الإفراج المشروط الذي حصل عليه؟؟