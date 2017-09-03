بعد استيلائه على إحدى أغاني المرحوم حسني.. سعد لمجرد يسطو على مُغني الراب دريك وريهانا!!

بعد اتهامه العام الماضي بالاستيلاء على أغنية قديمة للمرحوم الشاب حسني تحمل عنوان "أنا وصاحبي"، وقيامه بتسجيل لحنها على كلمات أغنية "أنا ماشي ساهل".. خرج نشطاء ومغرّدون على مواقع التواصل الاجتماعي ليتهموا الفنان المغربي سعد لمجرد بسرقة لحن أغنيته الجديدة "let go"، والتي حققت أكثر من 30 مليون مشاهدة في الأسبوع الأول لطرحها على موقع الفيديوهات "يوتوب".

وفي التفاصيل أن عددا كبيرا ممن استمعوا للأغنية، لاحظوا الشبه الكبير بين لحن وكليب سعد لمجرد وبين لحن أغنية "ديو" سبق وسجلها مُغني الراب الكندي "دريك" مع ريهانا، والتي تحمل اسم take care، تم اطلاقها منذ خمس سنوات.

"خرجة" سعد هذه، جعلت الكثير من المدونين يستنتجون بسرعة بأن "لمجرد" الذي مازال ينتظر حصوله على البراءة التامة من القضاء الفرنسي، ها هو يقحم نفسه اليوم أمام تهمة أخرى تطال أول أغنية جديدة يقدمها بعد الإفراج المشروط الذي حصل عليه؟؟