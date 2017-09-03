بعد أسابيع قليلة من انتشار "فيديو" قديم للفنان المصري محمد رمضان، ينتقد فيه الجزائريين بعد أحداث مباراة أم درمان الشهيرة، تداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" آخر، هذه المرة، للفنانة المصرية زينة التي سبق ووصفت الشعب الجزائري باللقيط!! الفيديو المأخوذ من مقابلة قديمة للفنانة مع برنامج "بلسان معارضيك" لطوني خليفة، ذكرت فيه المدعوة زينة أنها لم تكن تعرف التاريخ البطولي للجزائر، إلاّ بعد مشاهدتها لفيلم يوسف شاهين "جميلة بوحيرد".
وأردفت زينة بأن البعض فهم تصريحاتها خطأ أنذاك، وبأنها قصدت الجزائريين الذين كانوا في الملعب: "أنا عندي أصدقاء في الجزائر مثقفين وعندهم شخصية وكرامة" تضيف زينة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا يُعاد تداول مثل هذه "الفيديوهات" التي مرّ عليها قرابة التسع سنوات؟؟ خاصة إذا ما علمنا أن زينة مثلا، قدمت اعتذارا للجزائريين في منشور دوّنته في 2012 إبان احتفال الجزائر بمرور 60 سنة على استقلالها. وهو ما لجأ إليه محمد رمضان قبل أسابيع؟ وما الهدف من إعادة فتح قضية قديمة تم طي صفحتها من قبل الشعبين الجزائري والمصري؟؟
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بعد "خرجة" محمد رمضان، فيديو جديد يسيء للجزائريين
المصرية زينة: لولا فيلم "بوحيرد" لما سمعت بالثورة الجزائرية!
رابح. ع
بعد أسابيع قليلة من انتشار "فيديو" قديم للفنان المصري محمد رمضان، ينتقد فيه الجزائريين بعد أحداث مباراة أم درمان الشهيرة، تداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" آخر، هذه المرة، للفنانة المصرية زينة التي سبق ووصفت الشعب الجزائري باللقيط!! الفيديو المأخوذ من مقابلة قديمة للفنانة مع برنامج "بلسان معارضيك" لطوني خليفة، ذكرت فيه المدعوة زينة أنها لم تكن تعرف التاريخ البطولي للجزائر، إلاّ بعد مشاهدتها لفيلم يوسف شاهين "جميلة بوحيرد".
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وأردفت زينة بأن البعض فهم تصريحاتها خطأ أنذاك، وبأنها قصدت الجزائريين الذين كانوا في الملعب: "أنا عندي أصدقاء في الجزائر مثقفين وعندهم شخصية وكرامة" تضيف زينة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: لماذا يُعاد تداول مثل هذه "الفيديوهات" التي مرّ عليها قرابة التسع سنوات؟؟ خاصة إذا ما علمنا أن زينة مثلا، قدمت اعتذارا للجزائريين في منشور دوّنته في 2012 إبان احتفال الجزائر بمرور 60 سنة على استقلالها. وهو ما لجأ إليه محمد رمضان قبل أسابيع؟ وما الهدف من إعادة فتح قضية قديمة تم طي صفحتها من قبل الشعبين الجزائري والمصري؟؟