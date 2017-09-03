بعد النجاح اللافت لحفلها بالساحل الشمالي سُعاد ماسي تشدو بالأوبرا المصرية في ربيع 2018

بعد الحفل الفني الناجح الذي قدمته في ربيع 2017 بالقاهرة رفقة الفريق المصري الألماني-العالمي "cairosteps"، وبعد تألقها في ثاني حفلاتها بمصر لهذا العام في الساحل الشمالي.. يبدو أن الفنانة الجزائرية سعاد ماسي (مواليد 1972م) لن تكتفي بهذين الحفلين فقط في مصر، إذ أعلنت الفنانة أنه وفي شهر مارس 2018 ستحيي حفلا ضخما بدار الأوبرا المصرية بدأ التحضير له من الآن.

وعن تواريخ حفلاتها القادمة، كشفت "ماسي" عن جولة فنية ضخمة ستقودها إلى عدد من عواصم العالم بدءا من 12 سبتمبر الجاري تفتتحها من قاعة "ميوزيك هول" ببيروت، لتعرج بعدها إلى تركيا واسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا.

يذكر أن آخر إطلالة لسعاد ماسي في الساحل الشمالي بمصر، كانت حديث وسائل الإعلام المصرية، خاصة بعد ما تميز الحفل بحضور جماهيري قوي جدا وهو ما تعوّدت عليه سعاد من الجمهور المصري في كل مرة.

وصعدت "ماسي" إلى المسرح بصحبة 33 عازفا بقيادة المايسترو جورج قتلة، وتمثلت مفاجأة الحفل وقتها بأدائها أغنية "زروني كل سنة مرة" للفنانة الكبيرة فيروز. علما أن سعر تذكرة الحفل بلغ حوالي 50 أورو (تقريبا مليون سنتيم جزائري). وصعدت سعاد على المسرح مرتين، الأولى كانت عبارة عن بروفة نهائية أمام الجمهور لم تتجاوز الدقائق القليلة، ثم غادرت المسرح لمدة ربع ساعة لتغيير فستانها.